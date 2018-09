Rosa Bartra acepta plantear cronograma pese a resistencia inicial

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), aceptó plantear un cronograma de trabajo para el debate de los proyectos que envió el Ejecutivo para reforma del sistema político y judicial, a pesar de mostrar una resistencia inicial a esta solicitud de los congresistas Marco Arana (Frente Amplio), Gino Costa (no agrupado) y Marisa Glave (Nuevo Perú).

“Vamos a traer el cronograma, claro que sí pero entiendan que esto tiene un proceso y que poner fechas no significa que entonces todos los sectores [consultados] hayan cumplido con presentar diagnóstico, el poner fechas no es lo más responsable, pero si ustedes quieren, perfecto, lo traemos no tenemos ningún problema con eso”, refirió.

Al inicio de la sesión de este martes de la Comisión de Constitución, Arana, Costa y Glave le pidieron a Bartra establecer un cronograma específico que permita que la aprobación de los cuatro proyectos del gobierno [reforma del CNM, no reelección de congresistas, retorno a la bicameralidad y financiamiento de partidos] sea aprobado antes del 7 de octubre.

De esta forma, explicó Costa, pueden ser incluidos en un eventual referéndum en diciembre, cuando se realice la segunda vuelta electoral en las regiones.

Ante esta solicitud, Rosa Bartra afirmó que la comisión no necesita exigirse con un cronograma escrito.

“Nosotros no necesitamos obligarnos con un documento que tenga fechas […] He dado cuenta de ocho reuniones que se han hecho, incluso, en los feriados, no necesitamos exigirnos con un cronograma escrito, vamos a cumplir y lo estamos haciendo”, manifestó.

La parlamentaria de Fuerza Popular aseguró que los proyectos que se llevarán a consulta no deben ser improvisados.

“Necesitamos consultar al pueblo, perfecto, y vamos a consultar al pueblo, pero debemos llevar una consulta responsable, no algo trasnochado, improvisado, que no tenga diagnóstico y que no tenga participación de los sectores involucrados”, subrayó.

Finalmente, Rosa Bartra indicó que si un sector de los congresistas quiere un cronograma, su grupo lo presentará.