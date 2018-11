Rosa Bartra sobre Alan García: "No estoy acá para sospechar, no soy la fiscalía"

La congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra negó que la labor que cumplió la Comisión Lava Jato pueda considerarse como un "blindaje" a favor de Alan García, quien ha solicitado asilo diplomático a Uruguay señalando que es un perseguido político.

"Después de la sesión del 9 de diciembre (con Alan García) dispusimos que se levante su secreto bancario. Se le levantó el secreto bancario, tributario, bursátil, se ofició a todas las entidades para tener registro de sus bienes y propiedades. Se le ha tratado exactamente igual que a cualquier investigado", señaló en una entrevista a ATV.

Rosa Bartra dijo que toda la información sobre los presuntos delitos de colusión contra Alan García fueron tomadas en cuenta por la Comisión Lava Jato.

"No hay una línea nueva en lo que presentó el fiscal que no haya estado en el informe (de la Comisión Lava Jato). Por supuesto que lo hemos visto y lo incluimos al detalle y el fiscal lo conocía desde el año pasado. Todo eso está en el informe final", indicó.

Sin embargo, cuando se le preguntó por la información sobre los US$100 mil que recibió el ex jefe de Estado por una conferencia en Sao Paulo Brasil, dijo que no era competencia del Congreso el "sospechar" ante este tipo de datos.

"No estoy acá para sospechar, no soy el Ministerio Público. El Congreso no es el Ministerio Público. Nosotros, en el marco de una hipótesis, tenemos sospechas", comentó.

La semana pasada, el Ministerio Público amplió la investigación contra Alan García tras conocerse que el ex presidente recibió US$100 mil de Odebrecht, a través del Estudio Espinola Consultoría Jurídica, por dictar una conferencia en Brasil en el 2012.

El fiscal José Domingo Pérez recibió documentación de Odebrecht en la que señalan que el dinero pagado al ex mandatario provino de la caja 2 del departamento de operaciones estructuradas.

“Dicho monto sería el activo ilícito que se habría generado cuando ocupaba el cargo de presidente de la República como consecuencia del pacto colusorio al que arribó con funcionarios de Odebrecht en los procesos de licitación del proyecto Tren Eléctrico-línea 1 -tramos 1 y 2”, señaló el Ministerio Público.

Rosa Bartra dijo que no se le puede atribuir responsabilidad a la Comisión Lava Jato por información que no llegó al Perú mientras estuvo operando este grupo de trabajo por dos años.

"Trabajamos hasta el 29 de setiembre. Todo lo que llegue después no se puede decir que no se vio sencillamente porque no lo conocía ni el fiscal. Lo ha tenido que poner en el último momento en el pedido de impedimento de salida del país (contra Alan García)", manifestó.

Opinó que ella ha podido ver elementos que le permiten señalar que hay persecución política en el Perú, como lo señala Alan García en su pedido de asilo diplomático a Uruguay.

"Sí, considero (que hay persecución política) pero hay diferentes formas de enfrentar lo que uno considera arbitrario. De frente o esquivando. Keiko Fujimori está haciendo esto de frente", comentó.