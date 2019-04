Rosa Bartra: "Al señor Alan García lo investigamos igual que a todos"

La congresista Rosa Bartra defendió la decisión de la Comisión Lava Jato del Parlamento que en su informe final no recomendó investigar al ex presidente Alan García, pese a los presuntos indicios de sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Según dijo, Alan García fue investigado “igual que todos” los demás involucrados.

“El Congreso, lo que hace y lo que ha hecho en el caso de la comisión investigadora, es investigar proyectos […] y hemos determinado cómo se dieron, si hubo un pacto entre altos funcionarios y empresas brasileñas y qué hubo a lo largo del tiempo […] En el caso del señor García lo hemos investigado igual que a todos”, insistió.

Rosa Bartra agregó que al ex mandatario se le hicieron los procedimientos que la comisión está autorizada, tales como el secreto bancario, tributario, bursátil, entre otros.

Indicó que cuando se solicitó al Principado de Andorra obtener información respecto al ex mandatario, este les fue negada.

“Nosotros pedimos que nos permitan ir a Andorra y obtener información sobre cuentas […] nos negaron. [¿Quién se los negó?] El Principado de Andorra, por pedido de la fiscalía peruana”, precisó.

Rosa Bartra reiteró que el Congreso de la República “no es el Ministerio Público”, por lo que es esta última institución la que debe realizar las investigaciones correspondientes para las sanciones penales.

-"Nadie destruye la reputación de nadie”-

La congresista Rosa Bartra consideró, de otro lado, que “nadie destruye la reputación de nadie”, en respuesta a la crítica del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la labor de dicho grupo de trabajo durante su participación en la audiencia del recurso de apelación a su detención preliminar.



“Nadie destruye la reputación de nadie gratuitamente y es el juicio de la historia quien tendrá que dar cuenta de la reputación de Pedro Pablo Kuczynski. Como ser humano, lamento la posición que tiene un hombre de su edad y de su trayectoria, pero es bíblico: la siembra es voluntaria, pero la cosecha es obligatoria”, aseveró en entrevista con RPP.



Como se recuerda, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cuestionó la labor del Ministerio Público en las investigaciones en su contra por el presunto delito de lavado de activos y de la Comisión Lava Jato del Congreso.

"Han destruido mi reputación de un hombre que ha trabajado 60 años. Y he llegado a esto por la Comisión Lava Jato. Su texto está copiado en los papeles de la fiscalía. Da vergüenza realmente. Me da vergüenza. He sido presidente de un país donde llegamos a estos nivele", señaló PPK.

Rosa Bartra calificó de “gentileza” la mención que hizo PPK a este grupo de trabajo durante la audiencia del Poder Judicial.

“El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski ha tenido la gentileza de otorgar a la Comisión Lava Jato los créditos de la investigación que la fiscalía sobre su persona ha presentado ante el Poder Judicial para poder justificar primero su detención preliminar y luego una prisión preventiva”, precisó.