La congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra consideró necesario que se respete la decisión tomada por la Junta de Fiscales Supremos de que Pedro Chávarry asuma como fiscal de la Nación, a pesar de las críticas que ha recibido por los audios donde se le escucha hablar con el cuestionado juez César Hinostroza.

"El audio, personalmente, no me trasmite una posición en la cual haya ilícitos, pero eso no significa que eso no haya sido debatido en la junta de fiscales y es ella la que toma la decisión de ratificar al fiscal Pedro Chávarry", dijo Rosa Bartra ante la prensa.

La parlamentaria aseguró que escuchó el audio en el que Pedro Chávarry y César Hinostroza hablan, pero evitó comentar si es que lo que se escucha ahí pueda considerarse como una falta ética.

"Esa es una discusión que no se puede abrir en este momento. Hay que respetar la decisión de la junta de fiscales y pedir a ellos que se pronuncien", concluyó Rosa Bartra.

Su colega de bancada Úrsula Letona respaldó la decisión tomada por los fiscales supremos, ya que también consideró que no se escucha alguna irregularidad en el diálogo entre Pedro Chávarry y el suspendido juez supremo.

"Entiendo que no tiene ningún contenido penal ilícito por lo que, en aras de preservar la institucionalidad y evitar que esta crisis siga deteriorando las instituciones, me parece que la junta de fiscales ha tomado una decisión acertada", comentó Letona en declaraciones a Canal N.