Rosa Bartra: “La búsqueda de la verdad no tiene precio”

La presidenta de la Comisión Lava Jato, la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra, salió al frente ante las críticas realizadas al trabajo del grupo investigador por la legisladora Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso (APP).

Montegro señaló en la víspera a Andina que recomendará a su bancada que siga fuera de la comisión, pues considera que esta encubre “a sus aliados, como Keiko Fujimori y Alan García” y carece de objetividad. Asimismo, aseveró que “esa comisión le cuesta casi 300 mil soles mensuales al país y no aporta nada a las investigaciones que hace el sistema de justicia”.

Bartra declaró esta mañana a la prensa en el Parlamento que la cifra señalada por Montenegro no es real. Y aunque no precisó los recursos que demanda el trabajo de la Comisión Lava Jato, afirmó: “La búsqueda de la verdad no tiene precio”.

La titular del grupo investigador recordó que esta investiga once megaproyectos.

“La señora Montenegro está muy confundida. Hacer explicaciones de lo que ella diga creo que no merece que le dediquemos tiempo cuando hay temas tan importantes para discutir. Cuando la señora se ubique en su camino, ahí talvez podremos tener un debate con respecto a lo que ella afirma. Cada sol que se invierte en la búsqueda de la verdad tiene un sustento”, expresó.

Rosa Bartra también negó alguna parcialización y recordó que la investigación se encuentra actualmente en etapa de proyectos regionales. En ese sentido, cabe recordar que el ex candidato presidencial y líder de APP, César Acuña, ha sido citado para este martes a la comisión para que informe sobre la tercera etapa del proyecto Chavimochic, obra entregada a un consorcio integrado por la empresa brasileña Odebrecht y Graña y Montero.

Acuña Peralta fue gobernador regional de La Libertad entre enero y octubre del 2015. Dejó el cargo para postular a la presidencia a través de APP. Además, ha sido dos veces alcalde de Trujillo.

“Si a ella no le parece algo, si a un miembro de APP no le parece algo, tienen todo el derecho de acudir a la comisión, formular oposiciones, presentar evidencia. Si ellos tienen evidencia de algún funcionario, autoridad que la comisión esté blindando, que presenten las pruebas”, instó Bartra.

—El caso Foronda—

De otro lado, Rosa Bartra consideró que la parlamentaria del Frente Amplio, María Elena Foronda, debe dar las explicaciones y tomar las acciones correspondientes por haber contratado desde julio del 2016 a Nancy Madrid Bonilla, quien fue sentenciada a 18 años de cárcel por terrorismo y perteneció al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).



“Me parece grave que no dimensionemos el daño real que le hizo el terrorismo a nuestro país”, sostuvo Bartra.