El congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) aseguró que el país no puede continuar con un presidente "como Martín Vizcarra" que quiere controlar todos los poderes del Estado" y lamentó que el mandatario siga "buscando confrontar" con el Parlamento.

"No se puede continuar con un presidente que quiere controlar todos los poderes del Estado como Martín Vizcarra. Este es un nivel de desgobierno, de falta de respeto a los poderes inaceptable. No se puede continuar con un presidente que cree que ha remplazado a todos los poderes", sostuvo en diálogo con el programa "Rey con Barba" en Willax Tv.

En esa línea, aseguró que Vizcarra consiguió responsabilizar al Parlamento de "su ineptitud" y de la corrupción en el sistema de justicia.

"Ha logrado trasladarle al Congreso de la República su ineptitud y la corrupción del Poder Judicial. Ahora resulta que la corrupción es del Congreso de la República. Ha conseguido que los congresistas se conviertan en responsables de algo de lo que no tenían responsabilidad", señaló.

Finalmente, Bartra le pidió al mandatario dar un paso al costado "si en verdad quiere que se vayan todos" para ahorrarle "un trauma" al país y evitar que se transgreda la Constitución.

"Hoy es el día de la patria y yo sí quiero decir que vamos a defender a la Constitución del Perú y poder garantizar, que en un estado de Derecho habrán pesos y contrapesos. Si no nos damos cuentas que estamos en un proyecto totalitario en marcha, si no lo paramos ahora, que vamos a legar, que vamos a dejar para el próximo Parlamento", indicó.

Esta mañana el jefe del Estado anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de las próximas elecciones generales, previstas inicialmente para el 2021.

"He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'Presidente, cierre el Congreso'. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia?”, se preguntó en su discurso.

En esa línea, Martín Vizcarra anunció una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, "que implica el recorte del mandato congresal y presidencial al 28 de julio del 2020".