Rosa Bartra: La cuestión de confianza "pedida hoy es inconstitucional"

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), aseguró que la cuestión de confianza vinculada a seis proyectos de reforma política planteada este martes por el primer ministro Salvador del Solar al pleno del Parlamento es "un pedido inconstitucional".

Sin embargo, la legisladora dijo desconocer si el mismo podía considerarse "nulo".

"Es un pedido en términos contrarios a la Constitución [...] El Poder Ejecutivo lo que pretende es que pedidos de reformar la Constitución se aprueben no solo en los términos que ellos quieren, sino además en el plazo que ellos quieren. Eso es inconstitucional. El acto de hoy es un pedido inconstitucional, no sé si nulo", sostuvo en una entrevista con Canal N.

Bartra aseguró que pese a ello "se puede otorgar el voto de confianza en términos constitucionales" y remarcó que el diálogo para el debate de la reforma política sigue abierto.

"Se puede otorgar el voto de confianza en términos constitucionales y eso es respetando la autonomía del Congreso de la República de legislar", señaló.

"La reforma política la venimos trabajando, el diálogo está abierto con invitación rechazada por el Gobierno en más de una oportunidad. Sin embargo, si hay un pedido y una confianza que otorgar, esta solo se puede otorgar dentro de lo que la Constitución lo establece, de ninguna manera puede hacerse fuera de ella", añadió.

Finalmente, la congresista consideró que con su pedido de confianza el Gobierno "ha innovado" en la forma en la cual se puede presentar una cuestión de confianza y aseguró que la misma no era necesaria.

"El Ejecutivo ha innovado porque es una innovación con respecto a un 'no me cambies la esencia de mis proyectos o no desnaturalices mis proyectos' eso no está contenido en ningún lugar de la Constitución, no está avalado por absolutamente nada", indicó.

"Creo que ninguna confianza que ni siquiera era necesaria pedirla porque venimos trabajando la reforma política como todo el Perú lo sigue", remarcó.