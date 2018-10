La congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) negó que haya existido alguna interferencia del abogado Vicente Silva Checa en el informe de la Comisión Lava Jato que ella presidió, tal como lo sugirío hoy el fiscal José Domingo Pérez durante la audiencia en la que fundamentó el pedido de prisión preventiva de Keiko Fujimori.

En esa audiencia, Pérez sostuvo que en casa de Silva Checa se incautaron informaciones y ayuda memorias de las obras que investigó la Comisión Lava Jato y un documento en el que el citado abogado concluye que los tramos I y II del metro de Lima adjudicados a Odebrecht en el segundo gobierno de Alan García no tuvo un sobre costo ilegal.

“Ahora entenderemos por qué un ex presidente no ha sido incorporado en alguna investigación”, añadió en alusión a que García no fue incluido en el informe final de la Comisión Lava Jato.

Rosa Bartra manifestó a El Comercio que lo expresado por el fiscal Pérez ha sido irresponsable y que por ello tomará acciones legales en su contra. "No hay posibilidad alguna de que algún documento de la comisión haya estado en posición de Silva Checa", aseguró tras dar a entender que lo que se halló en casa del ex asesor de Vladimiro Montesinos sería información no oficial sobre las obras que investigó su grupo de trabajo.

La legisladora de Fuerza Popular también rechazó de plano que alguna información o conclusión a la que llegó Silva Checa haya sido usada para elaborar el informe final de la comisión.

"Descarto tajantemente cualquier interferencia extraña en la comisión. Absolutamente nadie extraño ha intervenido. Cada conclusión contenida en el informe ha sido producto de más de 122 sesiones que han sido publicas y del material proveniente de entidades como la Sunat y los bancos. Cada conclusión ha sido ampliamente debatida por cada uno de los miembros y es imposible que cualquiera pueda direccionarnos", dijo la parlamentaria.

Bartra reiteró que las declaraciones del fiscal Pérez "muestran no solo una ignorancia con respecto a como se maneja una comisión investigadora del Congreso y que es inaudito que eso pase con un representante del Ministerio Público.

Sobre el oficio firmado por ella en la que solicita información a una empresa de supervisión y que también fue encontrada en el allanamiento de la vivienda de Silva Checa, Bartra explicó que ese documento no tiene calidad de reservado y que se trata de la copia que recibió la empresa.

"¿Qué hacía en la casa de Silva Checa una copia del documento que enviamos, eso lo tiene que responder los interesados. La comisión envió más de 2 mil oficios a diferentes entidades y lo que hicieron con ellos no es responsabilidad de nosotros", manifestó.

Finalmente, ante el pedido del congresista Richard Arce de Nuevo Perú para que se levante la reserva del informe de la Comisión Lava Jato, Bartra expresó que la reserva solo se podrá levantar cuando ese informe final se debata el pleno del Congreso.

"El mejor escenario para conocer la verdad de lo pasó con las obras que investigamos será el debate del informe final y eso ya está agendado", dijo tras señalar que el objetivo del fiscal Pérez ha sido, según ella, desprestigiar a la comisión y al contenido del informe.