Bartra dice que subsanarán eliminación de voto de peruanos en el extranjero

La presidenta de la Comisión de Constitución del Parlamento, Rosa Bartra (Fuerza Popular), afirmó este martes que su grupo está elaborando un proyecto para subsanar la eliminación del derecho al voto de los peruanos que residen en el extranjero. Esto luego del error del Congreso en la redacción en la modificación del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, trabajado como parte de la reforma política.

Negó que se haya tratado de un error, tras referir que la ubicación del párrafo sobre los peruanos en el extranjero “no era la más adecuada” en la propuesta de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.

“Hay un proyecto de ley que está en construcción, es muy sencillo y no hay pues esos recortes y mutilaciones […] No [no hubo un error], se trata de una deficiencia en la ubicación con respecto al proyecto original y que será subsanado en los siguientes días, a eso me refiero cuando digo que hay bastante trabajo por hacer”, manifestó en declaraciones a la prensa.

La congresista fujimorista indicó que precisarán que los peruanos que residen fuera del país “forman parte del distrito electoral de Lima”, como estaba en la anterior norma.

Bartra también destacó que en la sesión de hoy de la Comisión de Constitución se haya aprobado toda la agenda programada, desde el plan de trabajo hasta la lista del comité consultivo.

“Se aprobó también la declaración en sesión permanente de la comisión que, como lo dije, no es una novedad, en la legislatura anterior hemos trabajado en sesión permanente, esta es una comisión que tiene encargos de alta complejidad y alta demanda. Tenemos pendiente la reforma de justicia, la reforma electoral”, expresó.

Informe de la Comisión de Venecia “no es vinculante”

La congresista Rosa Bartra, además, aclaró que el informe que vaya a emitir la Comisión de Venecia sobre el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones “no es vinculante”.

“Estamos ante un ente consultivo, la construcción de un dictamen exige que nosotros consultemos, siendo que entramos a un debate de un proyecto que va a modificar la Constitución, en caso de ser aprobado, de manera bastante grande. Es necesario que nos reunamos con la mayor cantidad de información posible”, remarcó.

Al ser consultada sobre si el Parlamento esperará al pronunciamiento de esta entidad internacional, Bartra respondió que eso no lo determina ella.

Agregó que se fijará una postura “mediante vaya avanzando el debate”.

La Comisión de Venecia visitaría el Perú en la segunda quincena de setiembre, a fin de tener un mejor alcance en torno al pedido del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, para emitir una opinión sobre la reforma de adelanto de elecciones.

En una carta dirigida a Olaechea, la comisión señaló que la visita de los integrantes que emitirán opinión constituye una práctica habitual y tiene por objetivo reunirse con representantes de las autoridades nacionales.

"Dichos intercambios ayudan a entender mejor el contexto de las reformas propuestas y las posiciones de las diferentes partes interesadas. Ante la urgencia de su solicitud, nos gustaría proponer que dicha visita se lleve a cabo en la segunda quincena de setiembre", indica la misiva.

Por ello, solicitó a Olaechea designar a una persona de contacto en el Congreso que facilite los intercambios con la secretaria de la comisión.

"También le agradecería que tenga a bien mandarnos el texto oficial de las enmiendas propuestas", añadió la comisión extranjera.

De igual forma, en la carta se afirma que harán todo lo posible por preparar el proyecto de opinión sobre el adelanto de elecciones para su aprobación durante la sesión plenaria del 11 al 12 de octubre en Venecia.