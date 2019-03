Rosa Bartra fue encarada por dirigente en un evento de Huamachuco

La congresista Rosa Bartra, de Fuerza Popular, protagonizó un incidente que ocurrió en una conferencia de prensa en Huamachuco cuando un dirigente de la provincia de Sánchez Carrión la cuestionó en público por su labor parlamentaria.

Según informó el diario "Correo", Moisés Ruiz, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Sánchez Carrión, fue quien participó en la rueda de prensa para recordar a Rosa Bartra que fue él quien la declaró como persona no grata en Huamachuco. Todo esto en un video que fue difundido por Facebook.

►Detectan nuevas cuentas de Jorge Cuba en el exterior

►Tubino: "Podríamos impulsar una mesa abierta y plural con otras bancadas"

"No le doy la bienvenida porque soy la persona que la declaró persona no grata en esta tierra de Huamachuco porque nosotros poco o nada vemos su trabajo, señora congresista", indicó el dirigente.

Ruiz cuestionó la labor de Rosa Bartra como presidenta de la Comisión Lava Jato y su respaldo a cuestionadas normas como la denominada "Ley pulpín" que promovía el trabajo no remunerado de estudiantes de institutos técnicos. "Eso, como huamachuquinos, nos hace sentir vergüenza [...] Le estamos diciendo la verdad del pueblo", comentó.

La legisladora procedió a interrumpir la conferencia de prensa y se retiró del lugar al indicar que procedería a responder cualquier pregunta de la ciudadanía, luego de reunirse con los alcaldes de la zona.

Sin embargo, el dirigente siguió con sus críticas, a pesar de que Rosa Bartra procedió a retirarse antes que termine su participación.

"Esta es una reunión engaña muchachos y eso no es así. El pueblo merece respeto. No le estoy faltando el respeto, ella tiene que responder si dice ser huamachuquina. Es una vergüenza que, cuando se le pregunta la verdad, no quiera responder", señaló ante la prensa el dirigente de Sánchez Carrión.