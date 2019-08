Bartra a favor de sesión permanente en Constitución por proyecto del Ejecutivo

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), se expresó a favor de que el grupo que preside sesione de forma permanente para debatir el proyecto de reforma constitucional del Poder Ejecutivo, que propone el adelanto de elecciones generales para el 2020.



Según dijo, la comisión ya ha trabajado de esa forma la legislatura pasada. Sin embargo, precisó que ello depende de lo que defina la mayoría de dicho grupo de trabajo.

"Se debatirá [declarar a la comisión en sesión permanente]. No tengo ningún problema para poder trabajar en sesión permanente, es más, ayuda mucho, porque nos permite convocar en cualquier momento y eso facilita bastante la toma de decisiones", manifestó este domingo en "Agenda Política".

En esa línea, Bartra aseveró que el proyecto de reforma para adelantar elecciones al 2020 se debatirá en setiembre, pero no adelantó su postura ni la de su bancada al respecto.

"Yo no le puedo decir si se va a aprobar, yo lo que le puedo decir es que se va a votar. Yo creo que sí [se va a votar en setiembre]", declaró.

De otro lado, Rosa Bartra aseguró que su bancada se encuentra "cansada" del "doble discurso" del presidente Martín Vizcarra.

En ese sentido, la legisladora cuestionó que pese a la insistencia para la aprobación de los proyectos de reforma política, el mandatario aún no haya promulgado ninguna de estas iniciativas y comparó la actitud de Vizcarra con la de la exalcaldesa Susana Villarán.

"Estamos cansados del doble discurso del presidente Vizcarra. [...] Esperamos del presidente firmeza, sinceridad y un diálogo único para recuperar la confianza. En muchos aspectos he visto un doble discurso del presidente. Como el caso de la reforma política que reclamó con energía [...] Hasta el día de hoy, ninguna de las iniciativas aprobadas ha sido ni observada ni promulgada", sostuvo.

"Me hizo recordar mucho a la señora Susana Villarán. Ella decía que no iría a la reelección y fue a la reelección, decía con mucha energía que no había recibido un sol de empresas brasileñas y habían casi S/40 millones recibidos por parte de ella. Esos mensajes de negación tan potentes es una asociación mental", añadió.

En otro momento, consideró que el titular del Parlamento, Pedro Olaechea, extendió una "rama de olivo" al mandatario Martín Vizcarra para establecer un diálogo.

Explicó que haberle pedido al jefe del Estado que gobierne "sin miedo" no es una falta de respeto, sino un "clamor ciudadano".