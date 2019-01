La parlamentaria Rosa Bartra (Fuerza Popular), quien además es la titular de la Comisión de Constitución, cuestionó que el presidente Martín Vizcarra haya presentado el proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público “acompañado de una amenaza”.

Rosa Bartra hizo hincapié en esto, en alusión a la posibilidad que deslizó el jefe de Estado de plantear una cuestión de confianza en caso de que la iniciativa legislativa no sea tratada con el carácter de urgencia en el Parlamento.

“Nosotros todavía no tenemos un dictamen, todavía no hay una respuesta [al Ejecutivo], pero me parece absolutamente inapropiado que el presidente de la República presente un proyecto de ley acompañada de una amenaza. Eso no lo hace nadie en democracia”, apuntó Bartra en el programa “Agenda Política”.

Y es que, para la legisladora de Fuerza Popular, “no queda ninguna duda de que el proyecto es inconstitucional” y dejó entrever sería un intento del Gobierno para “intervenir” y “tomar” la fiscalía.

Insistió en que “el Ministerio Público tiene sus propios mecanismos para resolver sus problemas”. “Repito, respetamos la institucionalidad. ¿Acaso no pueden resolver ellos su problema de crisis?”, acotó Bartra.

Consultada sobre la posibilidad de que su bancada pierda miembros ante una cuestión de confianza, la congresista indicó que “Fuerza Popular es una bancada que ha demostrado ampliamente su solidez. Nosotros tenemos principios y vamos a permanecer unidos”.

“Sí, se fueron 10. Somos ahorita 61 en la bancada, es la bancada que menos fracturas ha tenido, es la bancada más sólida”, respondió ante la repregunta.

─Caso Chávarry─

Respecto a las denuncias en contra del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, al interior de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosa Bartra insistió en que es la Junta de Portavoces del Congreso quien tendrá que evaluar el tema.

“[La junta] tiene que evaluar y ponderar la oportunidad y la conveniencia de vulnerar el principio de igualdad ante la ley y priorizar algunos casos. Se determina, se debate y como ha ocurrido en otras veces se ejecutará”, aseveró.