La congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) aseveró esta mañana que el informe final de la Comisión Lava Jato no comparte "ni una sola línea" con la documentación hallada por la fiscalía en casa de Vicente Silva Checa durante un allanamiento la semana pasada.

Lamentó, en esa línea, que el Ministerio Público haya hallado un documento en la vivienda de Silva Checa al que el grupo investigador no tuvo acceso.

"No hay una sola línea entre lo hallado por el fiscal y el informe que hemos presentado. ¿De verdad cree que no hay un solo estudio de abogados que no tenga un análisis de esto? [...] No es un documento de la Comisión Lava Jato ni en forma, ni en fondo, ni en contenido, ni en nada. No me hace falta leerlo, ya lo he investigado", sostuvo en entrevista para ATV.

"Han encontrado, incluso, un acuerdo de lenidad que nunca el Ministerio Público presidido por Pablo Sánchez le quiso entregar a la Comisión. Silva Checa lo tiene y nosotros no", señaló.

Ayer, durante la exposición de su pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, el fiscal Domingo Pérez reveló que halló documentos de la Comisión Lava Jato en la vivienda de Vicente Silva Checa.

Rosa Bartra dijo que denunciará al fiscal Domingo Pérez y cuestionó que insista con una tesis "macabra" para pretender ligar a su lideresa "con el montesinismo".

"Lo voy a denunciar, porque lo que él no puede hacer es atribuir conductas al Congreso de la República que él no puede conocer a menos que se lo hayan filtrado. Hay una inconducta funcional porque está atentando contra la autonomía de otro Poder del Estado", manifestó.

Al ser consultada sobre los insultos que se muestran en diversos pantallazos de conversaciones del chat interno de su bancada reveladas ayer por IDL-Reporteros, Bartra consideró que no debería pronunciarse sobre lo señalado en el ámbito privado y advirtió que con esa publicación se ha violado la libertad de expresión contra su partido.

"Hay libertad de expresión y esa libertad debe estar para todos. Hay libertad de opinión y esta no puede hacer afectada. Mal hacemos en dar explicaciones de conversaciones privadas. ¿Qué no se comenta en lo grupos? Son conversaciones privadas", afirmó.