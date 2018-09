La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), justificó la suspensión del debate del proyecto sobre el retorno de la bicameralidad, que fue entregada por el Ejecutivo al Parlamento a inicios de agosto. Agregó que la sesión fue reprogramada para el viernes ante “la incertidumbre” de que el pleno sobre el voto de confianza no concluyera anoche.

“La Comisión de Constitución ayer por la tarde decidió su suspensión ante la incertidumbre de no saber si el día de hoy iba o no haber pleno”, dijo en declaraciones a la prensa.

Rosa Bartra también indicó que ella no ha dejado de trabajar, porque esta mañana programó la sesión de la Comisión Lava Jato, que ella dirige y que aprobó su informe final.

“Nosotros no dejamos de trabajar nunca contrariamente a lo que se dice […] Nosotros no vamos a detenernos porque el Perú necesita trabajo y no especulaciones, mañana seguiremos trabajando con la Comisión de Constitución”, refirió.

La congresista de Fuerza Popular les pidió a los integrantes de la Comisión de Constitución, que ha cuestionado la suspensión del debate, que le alcancen por escrito “todos sus aportes” para que el viernes la sesión “sea más fluida”.

Rosa Bartra, además, señaló que no está en sus manos que los proyectos de ley de la reforma política estén listos para ser llevados a referéndum el 4 de octubre.

“El trámite que vayan a tener los proyectos de ley no está en mis manos, yo no lo puedo determinar. El único ente que convoca a referéndum es el Jurado Nacional de Elecciones. Prudente y responsablemente como debemos ser nosotros, yo no puedo hablar de algo que no me corresponde”, dijo.

“A mí me corresponde impulsar el debate y lograr la aprobación de los dictámenes en la comisión”, agregó.

La parlamentaria fujimorista subrayó que la aprobación de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no fue “producto de magia”, como lo dijo ayer el primer ministro, César Villanueva, sino de 12 sesiones de debate.

De otro lado, Rosa Bartra respaldó las declaraciones que dio ayer la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, en el sentido, de que el Perú “no necesita más golpes de Estado”.

“Creo en la separación de poderes y cada poder tiene su trabajo y creo que cuando uno se quiere irrogar todo el poder y actuar presionando a los demás, usurpando incluso prerrogativas que son del Poder Legislativo perfectamente estamos hablando de la posibilidad de un golpe”, acotó.