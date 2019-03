Rosa Bartra pide a Vicente Zeballos evaluar su permanencia en el cargo

La congresista Rosa Batra (Fuerza Popular) pidió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, que evalúe su permanencia en el cargo por no haber “dado la talla” con sus respuestas al pliego interpelatorio ante el Legislativo.

“Considerando las respuestas del ministro de Estado en la cartera de Justicia y Derechos Humanos, es mi deber pedirle al ministro que evalúe las acciones que deba tomar de forma inmediata, considerando incluso su permanencia en el cargo para el cual no ha dado la talla”, afirmó durante su participación en el debate.

Rosa Bartra comentó que Vicente Zeballos no ha cumplido con suficiencia con la defensa jurídica del Estado ni tampoco con la defensa de los intereses, así como con velar por la vigencia del principio de legalidad en la firma del acuerdo.

Asimismo, descartó que Fuerza Popular tenga un interés en “bajarse” el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y resaltó que lo que buscan es que no se encubra a corruptos.

“¿Fuerza Popular tiene un interés en 'bajar' el informe? […] Nosotros no hemos lactado del foro de Sao Paulo, nosotros no nos regocijamos económicamente con fondos corruptos, nosotros luchamos por un pueblo que clama por la verdad y por supuesto que queremos la verdad, pero la verdad con un buen acuerdo, no con un acuerdo que proteja a los corruptos”, manifestó.

La legisladora fujimorista también consideró que existe “ausencia total de búsqueda de la verdad en el Caso Lava Jato”.

“La verdad hace tiempo que da vueltas y se conoce desde hace mucho tiempo, pero no se la quiere ver […] Urge un acuerdo de colaboración eficaz, pero no cualquier acuerdo, el proceso de colaboración eficaz tiene sus principios […] y los conocemos, los conoce nuestro ministro además porque es abogado”, dijo.

Como se recuerda, esta mañana el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, acudió al Congreso para responder un pliego interpelatorio de 21 preguntas sobre la firma del acuerdo de colaboración y beneficios con Odebrecht.