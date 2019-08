Rosa Bartra: "Si el presidente Vizcarra quiere una gran transición, que la lidere y renuncie"

La congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) consideró que el presidente Martín Vizcarra debe renunciar al cargo si es que quiere "liderar" una "gran transición" en el país para salir de la crisis política.

"El presidente tiene la llave inmediata para poder resolver esta crisis. Antes de Navidad nos habremos ido todos, presidente está en sus manos. Yo creo que si el presidente reconoce que no puede gobernar, tiene que renunciar. Él tiene la llave y el liderazgo, si quiere una gran transición, que la lidere y renuncie", sostuvo la legisladora en una entrevista con "Cuarto poder".

"Para poder viabilizar el camino a nuestro país, el presidente tiene el liderazgo. Lo entendemos, vámonos todos, usted tiene la llave", agregó.

Bartra aseguró que con la intención de "patear el tablero" el mandatario demuestra que "no le importa mucho la reforma política y electoral".

Precisó, en ese sentido, que su bancada aún no define su postura respecto al proyecto de reforma constitucional que busca adelantar las elecciones presidenciales y legislativas para julio del 2020.

"Lamento mucho que al presidente Vizcarra nunca le haya importado la reforma política y la reforma electoral. El hecho de patear el tablero y con ello impedir que lo que se había avanzado que no es mucho, pero era un avance importante, se pudiera concretar para esta elecciones dice mucho de su real vocación. Él nunca quiso esto", cuestionó.

"Mi bancada no ha discutido el proyecto de ley, pero como todos, tienen una discusión en la comisión que corresponde, en este caso este proyecto irá a la Comisión de Constitución", añadió.

Más temprano, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, afirmó que su bancada no dejará la presidencia de la Comisión de Constitución. Sin embargo, consideró "muy improbable" que Rosa Bartra pueda permanecer a cargo de dicho grupo de trabajo.

“Lo más probable [es que Bartra no presida ninguna comisión]. Esto no quiere decir que no podría ser. Pero es algo que sería totalmente inusual, y eso es un tema que se verá internamente”, declaró.