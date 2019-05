“Yo no puedo dar palabra de nada, no acostumbro a empeñar mi palabra”

La presidenta de la Comisión de Constitución del Parlamento, Rosa Bartra (Fuerza Popular), evitó comprometerse a culminar el debate de la reforma política y electoral para el 2 de julio, como lo establece el cronograma que aprobó ayer su grupo. Agregó que ella no acostumbra a “empeñar” su palabra.

“Yo no puedo dar palabra de nada, no acostumbre a empeñar mi palabra, yo cumplo siempre lo que propongo, porque es lo que se consigue con el consenso, el dar la palabra no me parece correcto”, manifestó en declaraciones a la prensa en el Hall de los Pasos Perdido del Congreso.

Rosa Bartra recordó que el mejor ejemplo del trabajo de su comisión fue el referéndum.

“Todos los proyectos de ley a pesar de lo que se decía estuvieron terminados en el cronograma que nos propusimos”, subrayó.

La congresista fujimorista negó que existe “congelamiento, demora u obstrucción” de parte del Parlamento con la reforma política.

“Las reformas que ha presentado el Poder Ejecutivo, que por cierto demoró muchísimo en presentarlas, la comisión de alto nivel se las presentó y casi dos meses después recién el Ejecutivo las envía al Congreso. El Congreso al día siguiente de que estas iniciativas fueron presentadas inició su debate”, manifestó.

Rosa Bartra indicó que los cuestionamientos del presidente Martín Vizcarra solamente tienen el fin de enfrentar al Congreso con la ciudadanía.

“[Desde el Ejecutivo] Insisten en enfrentar una percepción que ellos quieren poner en la población con respecto a que el Congreso no trabaja u obstruye […] Es una práctica común del presidente que cuando baja en las encuestas, cuando tiene problemas que no puede resolver, se enfrenta al Congreso y esta vez con mentiras”, remarcó.

De otro lado, Rosa Bartra criticó que el fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, haya solicitado la disolución del Partido Nacionalista en su acusación penal en contra del ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos por el Caso Odebrecht.

“Hay un intento de criminalizar a la política en el Perú, de tomar el poder por una vía no democrática y esta es desapareciendo a los partidos”, acotó.