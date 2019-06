Bartra sobre fiscal Sandra Castro: "Hay un clima de persecución política"

La congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) criticó las declaraciones de la fiscal Sandra Castro, que afirmó que la indagación a los 'Cuellos Blancos del Puerto' ha llegado a implicar a diversos congresistas de Fuerza Popular con miembros desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En entrevista con “Panorama”, refirió que se cuenta con “información de nuevos testigos estrellas” que implican a miembros de la mayoría parlamentaria en esta presunta red de tráfico de influencias.

Bartra cuestionó la forma en que la fiscal del Callao dio estas afirmaciones. "¿Lo puede decir así? ¿Acusando abiertamente a congresistas? Yo creo que [...] hay un clima de persecución política", dijo a la prensa.

La parlamentaria aseveró que es preocupante que una fiscal salga a acusar a congresistas en dichos términos.

“Creo que ir al extremo, no respetar a la Constitución de que los congresistas no son responsables por sus decisiones y por sus votos, está realmente cruzando cualquier línea y que salga una fiscal a decir que hay congresista que pertenecerían [a una presunta organización criminal], en los términos en los que ella lo ha hecho, es realmente muy preocupante”, refirió.



Respecto a la declaración de un nuevo aspirante a colaborador eficaz que afirmó que su grupo político tuvo injerencia en el CNM para evitar que Mariano Cucho sea ratificado como el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bartra reiteró que está preocupada por los niveles de "judicialización" de la política.

"Pregunto si los que se han reunido con Alejandro Toledo, señalado como autor de uno de los latrocinios más grandes que ha tenido nuestra historia, o quienes se han reunido, se han comunicado y han trabajado con Susana Villarán, que habría pedido hasta 40 millones de soles al tipo de cambio de la fecha, coima, corrupción, ¿son también parte de su organización criminal?", cuestionó.

Sobre lo dicho por el aspirante a colaborador eficaz que también contó que el siguiente paso fue establecer de “manera periódica” reuniones entre la dirigencia de Fuerza Popular y sus asesores, con ex consejeros del CNM, la legisladora aseveró que Keiko Fujimori ha respondido lo suficiente sobre esta acusación.

"Ella está, en este momento y en el séptimo mes, presa por los dichos no corroborados de un testigo protegido. No hay ninguna otra razón que la mantenga en prisión y este contexto, previo a su casación, no hace más que ver que de lo que se trata es seguir persiguiéndola como se ha hecho durante todo este tiempo", exclamó.