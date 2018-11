La congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra negó que los insultos que frustraron el debate sobre el informe de la Comisión Lava Jato este jueves 8 de noviembre hayan sido originados por su bancada, y señaló que si gritó en el pleno fue por "indignación".

"Se ha caído, no por parte de nosotros, en el adjetivo fácil, en el insulto. Creo que hay un interés en desviar la atención del debate de fondo para caricaturizarlo y reducirlo a ese enfrentamiento", manifestó la parlamentaria en RPP.

Rosa Bartra comentó también el incidente que protagonizaron tanto ella, como su colega de Fuerza Popular Karina Beteta, cuando fueron captadas gritando y llamando "corruptos" a los congresistas de las bancadas de Nuevo Perú y Frente Amplio.

"No es verdad que (los gritos) hayan sido cuando otros estaban exponiendo. Ha sido cuando se ha levantado la sesión. Cada cosa en su contexto [...] Había una indignación por la frustración y el boicot del debate, y la necedad de algunos parlamentarios de no seguir las reglas establecidas para el debate", indicó.

Rosa Bartra reconoció que "está mal" que el debate haya llegado a ese nivel y expresó su deseo de que el debate en el pleno de hoy permita la votación de informe final de la Comisión Lava Jato.

En otro momento, la congresista que presidió esta comisión investigadora negó que las acusaciones de haber querido blindar a Alan García tengan asidero porque el informe final sí menciona responsabilidad política por parte del ex presidente.

"Alan García tiene responsabilidad política, pero qué pasa [...] Ya no se puede acusar después de cinco años de ejercido el mandato. ¿Acaso el ex presidente Alan García no fue investigado casi cinco años en el periodo parlamentario anterior? ¿Acaso no se puede formar una nueva comisión investigadora que lo siga investigando? ¿No hay un proceso en el Ministerio Público?", comentó Bartra.

La parlamentaria cuestionó así a Manuel Dammert (Nuevo Perú), uno de los protagonistas del incidente que frustró el debate del jueves y contra quien la Mesa Directiva ha planteado una sanción de 120 días por no haber retirado dichos que congresistas del Apra consideraron ofensivos.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre si esta posible sanción contra Dammert es proporcionada y señaló que eso deberá ser evaluado recién en el debate en el pleno.