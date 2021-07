Rosangella Barbarán, congresista electa por Fuerza Popular, expresó su solidaridad con las personas que fueron agredidas por manifestantes y simpatizantes de dicho partido, que se movilizaron por el Centro de Lima el último miércoles y provocaron desmanes en su intento por llegar hasta la sede de Palacio de Gobierno.

“Toda mi solidaridad no solo con la periodista, sino con todas aquellas personas que han sido agredidas en estos días de tanta incertidumbre, en que finalmente las autoridades todavía no han podido acceder a este pedido de auditoría internacional que podría calmar las aguas para saber y reconocer quién finalmente ha sido el ganador de la presidencia de nuestro país”, indicó en diálogo con la prensa.

“Lo que yo le pido a la población es que salga a levantar su voz, pero que no utilicen la violencia, venga de donde venga siempre tenemos que condenarla”, agregó en otro momento.

Barbarán dijo desconocer a Álvaro Subiria, un joven que habría participado de las manifestaciones y las agresiones, y con quien aparece en una fotografía que circuló en las redes sociales.

“Esa foto yo recuerdo que ha sido hace más de una semana en donde yo me acerqué a las carpas que están frente al Palacio de Justicia. Y como ese joven, muchos se me acercaron a tomar una foto. Yo, evidentemente no sé quién sea, no conozco a la persona y también le pido a la gente que no intente crear vínculos porque yo trato de ser lo más amable posible con todas las personas que se me acercan, lo hago porque también me debo a ellos. [¿No conoce a Álvaro Subiria?] No, no tengo ningún tipo de relación”, dijo.

Asimismo, consultada sobre cuándo Fuerza Popular reconocerá los resultados de las Elecciones Generales 2021, sostuvo que “no hay un resultado” y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haría “muy bien” en solicitar una auditoría internacional del proceso electoral.

“En este momento todavía no hay un resultado y eso es un gran problema. Creo que el JNE muy bien le puede hacer a todos los peruanos solicitando esta auditoría que va a permitir dar legitimidad. Más allá de quién pueda ser el ganador, sino que los peruanos sepan que todo lo que ellos han venido indicando es cierto”, precisó.

Sin embargo, refirió que, si el JNE proclama a Pedro Castillo como el ganador y presidente de la República, tendrán “que aceptarlo”, pero eso no impide que Fuerza Popular presente recursos legales.

“Lo único que se pide es una auditoría y si es proclamado el señor Castillo, bueno, como demócratas tendremos que aceptarlo y también unidos en este apoyo de que el país salga adelante. [¿Y si no hay auditoría?] En ese sentido lo que tenemos que hacer es utilizar las medidas legales que se puedan […] [¿Una vacancia?] Vacancia de ninguna manera, sino hacer un pedido de auditoría internacional, creo que eso se podría hacer como alternativa”, sostuvo.

Como se recuerda, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, denunció que seguidores de Fuerza Popular atacaron su vehículo oficial con palos y piedras cuando se desplazaba por el Centro de Lima hacia Palacio de Gobierno. Durante una conferencia de prensa, indicó que el vehículo estuvo inmovilizado entre 15 y 20 minutos a la altura de la primera cuadra de la avenida Tacna y consideró que el hecho “no tiene ninguna justificación”.

Manifestantes provocaron desmanes en el centro de Lima el último miércoles 14 de julio | Foto: El Comercio

