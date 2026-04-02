La candidata Rosario Fernández (Un camino diferente) participó este miércoles 1 de abril en la sexta y última fecha del ciclo de debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a dos semanas para los comicios generales del 12 de abril.

Durante el bloque de educación, innovación y tecnología, expuso sus principales propuestas para reformar el sistema educativo.

“Somos casi 600 mil maestros que trabajamos bajo una currícula de estándares altos y diversificada para todo el Perú. Sin embargo, ocupamos el último lugar en comprensión lectora y razonamiento matemático. Esto se debe a que los profesores están totalmente abandonados, con falta de una capacitación permanente y actualizada y, sobre todo, con falta de herramientas. Se debe a que nuestros alumnos no cuentan con una biblioteca en cada centro educativo, pues estas ya están convertidas en depósitos. Hace 15 años que no nos proveen de obras literarias y este año, increíblemente, solamente han recibido los textos de comunicación y matemáticas”, dijo.

En ese sentido, la candidata profundizó en las condiciones laborales del magisterio y en las limitaciones estructurales del sistema educativo.

“Cada maestro, gracias a su vocación y a su don de servicio, tiene que atender a un asignamiento escolar que el Estado está en imposibilidad de atender y que muchas veces las instituciones privadas tienen que solventar con leyes injustas que no te dejan crecer. Sin embargo, aquí estamos con pie firme, pero para modernizar la educación tenemos que tener plataformas digitales actualizadas mundiales. Tienen que existir en todos los colegios porque es la única forma en que vamos a romper las brechas educativas”, señaló.

Asimismo, planteó la necesidad de garantizar el acceso a la conectividad como un derecho fundamental para los estudiantes.

“Estas empresas de telefonía tienen que estar obligadas a servir al Estado para que sigan funcionando aquí, para proveer internet en todo el Perú. No vamos a decir que no es globalizado cuando muchos de nosotros ya hemos saboreado y que está en el derecho de todo niño y adolescente”, explicó.

Fernández también detalló propuestas orientadas a la educación superior, la inclusión y la innovación en el país.

“Vamos a invertir en innovación del 0.2% al 2%. Vamos a otorgar bachilleratos automáticos y titulación gratuita. Homologaremos los créditos y programas académicos nacionales bajo estándares internacionales para que las puertas del mundo se les abran a todos. Crearemos institutos inclusivos en todo el Perú para brindar atención integral a los estudiantes con diversas condiciones, no asignarlos a colegios regulares cuando no hemos resuelto las enfermedades mentales”, dijo.

“Resolviendo la salud mental es importante también la salud física. Ya saben, la anemia no se combate comiendo, pero sí vamos a implementar los comedores populares sin frioincas, que nuestros alumnos no tienen derecho a estar muriendo poco a poco. Estas universidades que andan lucrando con los padres de familia que trabajan día a día van a tener que ser devueltas al Estado”, mencionó.

Pregunta ciudadana

En el bloque de pregunta ciudadana, la candidata Rosario Fernández, de Un Camino Diferente, abordó la problemática de la discriminación hacia las personas LGBT, planteando propuestas vinculadas al acceso a la educación y la inclusión social.

La pregunta fue: ¿Qué medidas concretas propone para proteger los derechos y reducir la discriminación hacia las personas LGBT en el país?

La candidata respondió: “Es un tema en el que hoy tenemos que ahondar, porque la sexualidad no define al ser humano. La sexualidad no tiene derecho a ser discriminada, cualquiera que esta fuera. El Estado deja de recaudar 107.5 millones de aquellos institutos y universidades que se hacen llamar sin fines de lucro; imagínense qué podríamos hacer para a estas personas reinsertarlas, no a la sociedad, sino a una comunidad para que puedan ejercer cualquier trabajo digno como cualquier ciudadano peruano”.

“En esta situación, no solamente trabajar, sino también estudiar en una universidad, no solo con ampliación de vacantes, como ya lo dijo un candidato, sino abriendo estas universidades y nacionalizándolas. Próximamente, Universidad Nacional César Vallejo, Universidad Instituto Tecsup, porque todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, raza o edad, tenemos derecho a una educación que nos ofrece el Estado y que esta no pueda ser mellada ni ser utilizada para traficar con la educación”, añadió.

Bloque empleo, desarrollo y emprendimiento

En el bloque de empleo, desarrollo y emprendimiento, Rosario Fernández planteó propuestas enfocadas en la formalización laboral, la regulación económica y la reactivación productiva del país.

“Antes que pasemos y no nos dejemos engañar. Señor Acuña, usted dijo que no iba a permitir más obras inconclusas, pero son en su gobierno en las que se dan. Nosotros tenemos una economía que se sostiene bajo ’70 mil millones de peruanos’ (sic) obligatoriamente informales, pero que a puro punche sostienen el Perú. Y digo obligatoriamente porque están sometidos a la extorsión, sicariato, no solamente de las calles, sino también del Estado a través de una zona abusiva y opresiva. Ni hay que decir de las municipalidades, es por eso que Un Camino Diferente va a regularizar en tiempo récord y los va a formalizar para que estos tengan sus derechos laborales como corresponden. El gran empresario tendrá que pagar sus impuestos como tal”, dijo.

Asimismo, detalló medidas orientadas a la inversión, el transporte y el impulso a sectores productivos. “Siguiendo con las propuestas, vamos a eliminar la ATU [Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao] y simplificaremos la formalización de los transportistas. Vamos a industrializar el Perú con recursos propios. Vamos también a abrir las puertas para las empresas internacionales, siempre y cuando sean fiscalizadas como corresponden. Ejecutaremos los grandes proyectos pendientes. El crédito al 2% para el turismo y para el mediano y pequeño agricultor que desee emprender y que no puede porque está abarrotado por las agroindustrias privadas millonarias. Descentralizaremos los poderes del Estado”.

Pregunta de los moderadores: En el Perú 9 de cada 10 empresas señala tener dificultades para encontrar mano de obra calificada, sobre todo en áreas vinculadas a tecnología e innovación. Es decir, el país forma profesionales que no encuentran un espacio en el mercado laboral, ¿qué plantean para que esta situación cambie?

Ante ello, Fernández respondió: “Uno de los grandes responsables lo tengo aquí presente, es el señor José Luna, fue desacreditado por la Sunedu y ahora quiero que responda, y en mi calidad de maestra, me encuentro en la obligación de que me responda: ¿qué pasó con aquellos estudiantes que quedaron en la calle? Es por eso que no tenemos calidad estudiantil, lo que nosotros necesitamos son universidades acreditadas internacionalmente, muy independiente de cualquier vicio político”.

“Como emprendedores también vamos a fiscalizar y vamos a regularizar las exportaciones y las importaciones que finalmente tienen que someterse a unos bajos presupuestos de afuera para adentro, pero cuando uno quiere exportar lo suyo, teniendo una materia prima, teniendo próximamente una industrialización, es que se nos somete a carecer de una economía que nos permite exportar por los presupuestos altos que nos ponen”, agregó.

Pregunta de los moderadores: El alto nivel de subempleo profesional, casi 50 % de egresados universitarios trabajan en empleos que no requieren estudios superiores. Es decir, están ganando por debajo de aquel esfuerzo que realizaron para obtener un título profesional, ¿qué tendrían que opinar o decir?

“Cuando al empleador se le ponen tazas altas para las diferentes contrataciones. Obviamente para que un empleado goce de todos sus beneficios laborales, no contamos con las condiciones necesarias”, respondió.

Mensaje final

“Un saludo a los veedores que vienen cumpliendo con su trabajo en esta contienda política y las disculpas del caso por presentar al mundo esta política antigua y enquistada. Sin embargo, hoy traigo un camino diferente representado en un huaquito de la cultura mochica milenaria, con su lanza y su porra inca, la cual hoy me encuentro orgullosa de representar y de defender, porque nace de la necesidad de un pueblo que no aguanta más tanto abandono”.

“Me siento orgullosa de estar aquí porque soy el pueblo que camina, el ciudadano que habla, el ciudadano que protesta. Kausachun Perú. Marca los cinco huaquitos”.