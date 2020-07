La bancada de Acción Popular separó de sus filas a la congresista Rosario Paredes (Arequipa), después de que esta pidiera una licencia mientras duren las investigaciones en su contra por la presunta comisión del delito de concusión, tras ser denunciada por el recorte de sueldo a una trabajadora de su despacho congresal.

En la sesión plenaria de este lunes 13, la parlamentaria Paredes no fue tomada en cuenta en la votación nominal de la bancada acciopopulista, sino que registró sus adhesiones de manera independiente. Fuentes del grupo parlamentario de la lampa explicaron que se le seguirá llamando por separado en las votaciones mientras se mantenga separada de sus filas.

“Se le pidió que presente su licencia a la bancada. Se le ha prohibido tomar el nombre de Acción Popular, no puede votar com Acción Popular y los voceros no le pueden firmar sus proyectos. También se le ha retirado de los canales de comunicación de la bancada”, explicó una fuente acciopopulista.

Al respecto, el vocero de la bancada, Otto Guibovich, confirmó a este Diario que, tras una evaluación, decidieron aprobar el pedido de licencia de la congresista el último fin de semana.

“Lo hemos discutido y lo hemos aprobado, mientras duren las investigaciones en el Ministerio Público y en la Comisión de Ética Parlamentaria, por eso ella está votando fuera de la bancada. La reunión fue el sábado”, señaló.

Legisladora Rosario Paredes fue separada de Acción Popular mientras duren las investigaciones en su contra.

El Comercio reveló que Paredes contrató a Chacón Loayza como ‘técnico 1’ y, durante dos meses, la hizo depositar la mitad de su sueldo neto a otras personas.

Tras ello, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una indagación contra la legisladora por el plazo de 60 días a fin de realizar diligencias entre las que se incluye la declaración testimonial de la trabajadora de su despacho y denunciante, Milagritos Chacón Loayza “sobre la solicitud de dinero que le hicieran” Rosario Paredes y su esposo Roberto Lizarraga Segura.

En su carta, la legisladora por Arequipa niega haberse beneficiado del recorte de sueldo y alega que todo el procedimiento se realizó por la práctica de desdoblamiento de plazas vigente al momento de la ejecución.