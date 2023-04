LEE TAMBIÉN | Dictamen de fiscal Zoraida Ávalos plantea declarar prescritos delitos de Rodolfo Orellana

El grupo de trabajo cuenta con 17 integrantes. Ellos son: Karol Paredes, Luis Aragón (Acción Popular); Rosangella Barbarán, Juan Carlos Lizarzaburu y Arturo Alegría (Fuerza Popular); Flavio Cruz, María Agüero, Waldemar Cerrón y Kelly Portalatino (Perú Libre); Magaly Ruiz y Rosio Torres (APP); Isabel Cortez (Cambio Democrático); Javier Padilla (Renovación Popular); Hitler Saavedra (Somos Perú); Elías Varas (Perú Bicentenario); Diego Bazán (Avanza País) y Óscar Zea (no agrupado).

Paredes, Agüero y Bazán conforman la Mesa Directiva de la Comisión de Ética. Ocupan los cargos de presidenta, vicepresidenta y secretario, respectivamente.

Titularidad. La Comisión de Ética es presidida por la legisladora Karol Paredes, de Acción Popular. (Foto: Congreso) / SYSTEM

Torres y Ruiz no son las únicas integrantes de la referida comisión involucradas en controversias. En total suman 12, incluyendo a ambas parlamentarias, los miembros que están involucrados en escándalos o que son investigados por el Ministerio Público. Esto, pese a que el Reglamento del Congreso estipula que es responsabilidad de este grupo “promover la Ética Parlamentaria”.

¿Quiénes son y qué polémicas protagonizaron? A continuación, un repaso.

Luis Aragón (Acción Popular) - Integrante Investigado por el Caso 'Los Niños'

En enero del 2023, El Comercio informó que Aragón y otros 19 parlamentarios de su bancada, el Bloque Magisterial y Perú Libre fueron incluidos por la Fiscalía de la Nación en la investigación por el Caso ‘Los Niños’ que se sigue contra el expresidente Pedro Castillo y otros legisladores que habrían buscado beneficiarse a cambio de votos contra la vacancia.

Elvis Vergara, vocero de la bancada de Acción Popular, sería uno de los nuevos dirigentes del partido. (Composición: El Comercio)

Dicha pesquisa es por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. La medida se sustenta en las declaraciones de colaboradores eficaces y alcanza también a los accionpopulistas Wilson Soto Palacios, Silvia María Monteza Facho, José Alberto Arriola Tueros, Edwin Martínez Talavera, Hilda Portero López. Carlos Zeballos (ahora Podemos Perú) y Carlos Alva Rojas (ahora no agrupado), quienes llegaron al Congreso por el partido de la lampa, también están incluidos.

De acuerdo con el Ministerio Público, los legisladores conocidos como ‘Los Niños’ habrían integrado el ‘brazo congresal’ de la organización criminal presuntamente dirigida por el expresidente Castillo. Ellos habrían intercambiado votos claves a favor de la gestión del exmandatario por obras y puestos de trabajo para sus allegados en diferentes ministerios.

A fines de marzo, la Comisión de Ética aprobó por mayoría denunciar de oficio a Aragón y otros 16 congresistas investigados por el Caso ‘Los Niños’. La iniciativa registró 9 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Tras esto, se pasará a una indagación preliminar.

Además… Otros 'Niños' En el caso del Bloque Magisterial han sido comprendidos como investigados: Germán Adolfo Tacuri Valdivia; Pasión Neomias Dávila Atanacio; Francis Jhasmina Paredes Castro; Óscar Zea Choquechambi (ahora no agrupado); Katy Ugarte Mamani (ahora no agrupada); Paul Silvio Gutiérrez Ticona; Segundo Quiroz Barboza y Edgar Tello Montes, por los presuntos delitos de organización criminal y contra la adminitración pública-tráfico de influencias agravado.

La Fiscalía de la Nación también incorporó al congresista de Perú Libre Américo Gonza Castillo por los mismos presuntos delitos.

Asimismo, se incluyó a Betssy Chávez, quien recientemente fue desaforada por el pleno por su participación el golpe de Estado, cuando fue primera ministra.

Con la decisión de Ética, también serán investigados Soto Palacios, Silvia Monteza Facho, José Arriola, Edwin Martínez, Hilda Portero López, Carlos Zeballos Madariaga, Germán Tacuri, Francis Paredes, Óscar Zea, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez Ticona, Segundo Quiroz Barboza, Edgar Tello, Carlos Alva y Américo Gonza.

En el caso del parlamentario Pasión Dávila, se indicó que se deja sin efecto la investigación en su contra hasta que cumpla la suspensión de 120 días, mientras que respecto a Betssy Chávez la medida no procede por encontrarse suspendida de sus derechos de congresista.

Waldemar Cerrón (Perú Libre) - Integrante Investigado por organización criminal y lavado de activos

Desde agosto del 2021, Cerrón Rojas es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Según la fiscalía, el partido Perú Libre habría venido financiando sus operaciones políticas y partidarias desde el 2010 hasta el 2021, con dinero presuntamente ilícito. La tesis fiscal señala que ese financiamiento ilegal también alcanzaría la campaña electoral del expresidente Pedro Castillo.

Según la fiscalía, los actos se habrían realizado en el marco de una organización criminal que habría usado a Perú Libre como fachada para obtener e introducir el dinero maculado en sus finanzas internas. Ello, debido a su vinculación de los implicados con la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”.

El hermano del congresista, Vladimir Cerrón es el principal investigado por esta trama. La investigación también comprende al congresista Guido Bellido.

Hace unos días, el Ministerio Público también incluyó en las pesquisas a Pedro Castillo, Henry Shimabukuro y la presidenta Dina Boluarte.

Magaly Ruiz (APP) - Integrante Investigada por recorte de salario a trabajadores

El domingo 5 de marzo, “Punto Final” difundió el testimonio del comunicador Carlos Marina Puscán, extrabajador del Poder Legislativo, quien afirmó haber abonado una suma de S/1,500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por la entonces parlamentaria de APP Magaly Ruiz.

También afirmó que Johnny Romero, asesor principal de la legisladora, era el responsable de cobrar los supuestos cupos, argumentando que ella estaba “endeudada hasta el cuello” por sus gastos de la campaña electoral 2021. Según diversos chats a los que accedió el programa dominical, la congresista estaba al tanto de la situación.

Tras conocerse el caso, la parlamentaria indicó que me sometería “a todas las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos”. Posteriormente, anunció que pidió su licencia de la bancada de APP.

Asimismo, en diálogo con la prensa, cuestionó que el extrabajador hiciera la denuncia un año después de que supuestamente ocurrieran los hechos.

Tras la denuncia, la bancada de APP dio a conocer que retiró a Ruiz de las comisiones de Ética Parlamentaria y de Protección a la Infancia. Sin embargo, Ruiz sigue siendo parte del grupo de trabajo porque su salida aún no ha sido aprobada por el pleno.

Además, el pasado 9 de marzo, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Ruiz por el presunto delito de concusión.

La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez, como presunta autora del delito contra la administración pública (concusión), quien habría efectuado cobros irregulares.

Posteriormente, “Punto Final” reveló que Ruiz contrató en febrero de 2022 en su despacho a Camila Mantilla Heredia, novia de su hijo Jeffrey Marrufo Ruiz.

Rosio Torres (ex APP) - Integrante Caso recorte de salario a trabajadores

“Punto Final” reveló el domingo que Torres habría obligado a cinco trabajadores de su despacho a depositar parte de sus salarios a su sobrino, quien es frecuente visitante del Parlamento.

Asimismo, la Procuraduría General del Estado presentó el lunes una denuncia contra Torres por presunta concusión. La Fiscalía de la Nación le abrió este martes una investigación preliminar por este delito.

Denuncia del procurador general del Estado, Daniel Soria, contra la congresista Rosío Torres. (Foto: El Comercio)

De acuerdo con “Punto Final”, los trabajadores de la oficina de Torres Salinas transferían el dinero a la cuenta de Juan Daniel Pérez Guerra, su sobrino.

Asimismo, el pasado 29 de marzo, el dominical captó a la congresista mientras borraba las conversaciones que sostuvo por WhatsApp con su familiar. Ello minutos después de ser consultada por el mismo programa de televisión por los depósitos que realizaron sus trabajadores.

Sin darse cuenta que era grabada, Torres le escribió a su sobrino: “Han estado armando esto hace tiempo. Le tengo al enemigo en la oficina”.

A través de un comunicado, desde el despacho de Torres negaron que la legisladora haya recortado los sueldos de sus trabajadores y afirmaron que se pone a disposición de las autoridades. Posteriormente, el lunes por la noche, el líder de APP, César Acuña, anunció que Torres será expulsada del partido.

Este martes 4 de abril, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Torres Salinas, quien fue expulsada del partido y la bancada Alianza Para el Progreso (APP), luego que se conocieran denuncias de recortes a los sueldos de los trabajadores de su despacho.

“Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la congresista Rosio Torres Salinas como presunta autora del delito de concusión por los presuntos cobros irregulares a los trabajadores de su despacho”, informó el Ministerio Público.

Estas indagaciones también incluyen al sobrino de la parlamentaria, Juan Daniel Pérez Guerra, al considerarlo como presunto cómplice del delito.

En mayo de 2022, “Panorama” reveló que Torres contrató a dos personas para su despacho que en realidad realizaron labores para la campaña política de su esposo, Fernando Meléndez, que en ese entonces postulaba a gobernador regional de Loreto.

Se trataba de Juan Abelardo Villanueva y Adolfo José Monsalve Flores. Los trabajadores fueron vistos el 12 de mayo de 2022 en una actividad política de Meléndez de cara a los comicios del 2022. La legisladora también asistió a dicho evento en Loreto, pese ese mismo día se realizaba la interpelación al ex premier Aníbal Torres y a otros dos ministros.

Además… Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, dijo a El Comercio que las salidas de Torres y Ruiz no llegarán al pleno de inmediato. Ambos casos, señaló, pasarán primero por un proceso en este grupo. De prosperar en dicha instancia, quedaría en manos de la representación nacional definir si las legisladoras dejan o no la comisión.

No obstante, el ex oficial mayor del Congreso César Delgado Güembes y el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi contradicen esta versión. Ambos señalan que lo único que se necesita para retirar a integrantes de esta comisión es que la bancada haga la solicitud, se dé cuenta del pedido ante el pleno y se vote.

Óscar Zea Investigado por Caso 'Los Niños'

Zea también fue incluido en las pesquisas del Caso ‘Los Niños’, quienes habrían buscado beneficiarse con obras y nombramientos de sus allegados en diversos ministerios a cambio de votos contra mociones de vacancia, interpelaciones y censuras.

El legislador no agrupado también fue titular de la cartera de Desarrollo Agrario y Riego (del 8 de febrero al 22 de mayo del 2022). Su designación en dicho cargo fue cuestionada, debido a que carecía de experiencia en el sector. Además, en marzo del 2022, “Panorama” reveló que Zea enfrentó dos acusaciones por presuntos homicidios en 1999 y 2006.

El ex ministro estuvo preso en el penal de Juliaca en 1999 por el presunto asesinato de Paulino Zeballos Huacasi, pero quedó absuelto. Luego, en el 2006, Zea fue detenido en Ate Vitarte por estar acusado del homicidio de Edwin Parisuaña Quispe, ocurrido diez años antes.

Según documentos a los que accedió el programa de TV, Zea fue reo contumaz durante tres años por no presentarse al juicio por el asesinato de Parisuaña, cuyo cuerpo fue hallado cerca a los rieles de un tren en Puno con rastros de haber sido golpeado a pedradas.

Las investigaciones determinaron que, en el 2006, Parisuaña estuvo tomando licor en un bar en Puno con Zea y otras personas hasta que fueron desalojados. Luego Parisuaña, quien le debía dinero a Zea, fue hallado muerto.

De acuerdo con el programa dominical, en el 2010 hubo una sentencia a favor de Zea por falta de pruebas para condenarlo. Pero en el 2017, el caso fue reabierto porque no se consideró la existencia de muestras de sangre halladas en las prendas del ex titular del Midagri.

Aquella vez, Zea aseguró a las autoridades que la sangre encontrada en sus prendas era suya, producto de una caída al maniobrar una moto. Aunque las autoridades ordenaron realizar una prueba de ADN, esta nunca se concretó.

El entonces ministro se defendió por Twitter: “Es un caso judicial cerrado con una sentencia que me declara inocente”.

En mayo de 2022, días después de que se presentara una moción de interpelación en su contra, Zea fue reemplazado por Javier Arce.

Kelly Portalatino Polémico paso por el Minsa

El nombramiento de Portalatino como Ministra de Salud no fue ajeno a los cuestionamientos. Voces en el Congreso señalaban que su designación era parte de la cuota cerronista en el Ejecutivo.

Días después de su llegada al Minsa, Portalatino designó a Loly Herrera, el abogado de la madre del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, como secretario general de su cartera. Se trata de un puesto clave que tuvo en el 2022 bajo su control la ejecución un presupuesto de más de 33 millones de soles, según informó este Diario.

Herrera era un polémico ex funcionario del Ministerio de Energía y Minas (otro sector señalado como parte de la cuota cerronista) durante la gestión del polémico ex ministro Carlos Palacios, con quien había laborado previamente en el Gobierno Regional de Junín. En el 2021, la contraloría emitió informes de control que hallaron responsabilidad penal en Herrera por obras hechas mientras era gerente en el Gore de Junín. Pese a ello, Portalatino dio luz verde a su designación en el Minsa.

Además, la entonces ministra defendió su nombramiento: “Tiene todo mi respaldo el secretario general, el señor Herrera. Es un profesional calificado y como todo profesional dentro de la gestión y dentro del equipo, él va a trabajar por servir a todo el pueblo peruano, a cerrar estas brechas de la salud pública y si no cumpliese, tendrá que dar un paso al costado. Mientras tanto, tiene el respaldo”.

Por aquel entonces, Portalatino también designó como jefe de equipo nivel F-3 de su despacho a Gianpiere Levis Guerra Valenzuela, un militante de Perú Libre, que empezó a trabajar en este sector durante la gestión de Hernán Condori.

Otras polémicas. En febrero de 2022, la parlamentaria perulibrista se mostró a favor de un eventual cierre del Congreso.

“El presidente está en su derecho de culminar sus cinco años (de Gobierno), pero si hay situaciones que ameriten tendrá que cerrar el Congreso. Creo que esa situación tiene que evitarse, siempre y cuando los 130 congresistas tomemos acciones de unidad”, dijo a Exitosa.

“Nosotros no somos los golpistas, hay un sector de congresistas que han azuzado desde el primer día la vacancia, es por eso que la mayoría de peruanos quiere el cierre del Congreso”, añadió.

Debido a estas declaraciones, el legislador Juan Burgos Oliveros (entonces de Avanza País) denunció a Portalatino ante la Comisión de Ética.

María Agüero (Perú Libre) - Vicepresidenta Polémicos comentarios

En febrero, la congresista María Agüero afirmó que los atentados en las Torres Gemelas, ocurridos en el 2001, no lo hizo el grupo terrorista Al Qaeda, sino el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush.

En declaraciones a Canal N, indicó que las “pruebas” de ese hecho “ya salieron a la luz” en Estados Unidos, aunque no mencionó en ningún momento de cuáles se trataba. “[Los atentados de] las Torres Gemelas no los hicieron los terroristas de no sé dónde (Al Qaeda). Eso lo hizo [George] Bush, con nombre propio, y las pruebas ya salieron a la luz en Estados Unidos”, expresó.

Se quejó de su salario. En septiembre de 2021, Agüero afirmó - en diálogo con radio Yaraví- que su sueldo como legisladora (S/. 15, 600) no le alcanza. “El sueldo no me alcanza por todo el compromiso de mi despacho”, expresó.

“Yo cuando he sido candidata y me dijeron si estaría dispuesta a bajarme el sueldo de congresista mi respuesta siempre ha sido que la vida en Lima siempre ha sido cara y si uno quiere realmente trabajar, realmente el sueldo del congresista que a veces lo vemos demasiado, el costo de vida en Lima es bastante caro”, agregó.

Posteriormente, a través de un documento publicado en Twitter, refirió que sus declaraciones “no transmitieron adecuadamente” su pensamiento respecto al tema y lamentó “profundamente” el malestar que han ocasionado las mismas.

A la opinión pública👇 pic.twitter.com/Q7wyKqQ3LA — María Agüero Gutiérrez (@MariaAguerogut1) September 28, 2021





No obstante, meses después se volvió a quejar de su sueldo, esta vez durante una intervención en el pleno del Congreso. “Les quiero decir a ustedes, nos dicen que los congresistas ganamos 15 mil soles, ¿Cuánto recibimos? 10 mil, ¿Cuánto nos descuentan y a dónde se va? al seguro de salud”, expresó en marzo de 2022.

LEE TAMBIÉN | María del Carmen Alva renuncia como representante de Acción Popular en Comisión Permanente

Arturo Alegría (Fuerza Popular) - Integrante Señalado por salir en defensa de Repsol

De acuerdo al diario “La República”, el 15 septiembre de 2022, cuando el pleno iba a votar el informe sobre el derrame de petróleo ocasionado por Repsol, Arturo Alegría, actual portavoz alterno de Fuerza Popular, sostuvo una reunión previa con Paola Fune, entonces directora de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca, consultora contratada por la compañía para el manejo de su crisis reputacional.

Ese mismo día, Alegría planteó una cuestión previa planteada para que el informe en el que se responsabilizaba a la empresa retorne a la Comisión de Pueblos Andinos.

Alegría alegó que dicho documento se debería desterrar algunos sesgos políticos que no corresponden a la realidad, proponiendo una cuestión previa para que dicho documento retorne a su comisión de origen para la elaboración más adecuada.

Diario de debates del Pleno de fecha 15 de septiembre.

Meses después de la decisión del pleno, la legisladora de Perú Libre Margot Palacios, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, denunció a Alegría ante la Comisión de Ética.

Palacios señaló que Alegría hizo ‘lobbys’ a favor de Repsol.

Denuncia Margot Palacios a Arturo Alegría.

Alegría rechazó las acusaciones y acusó a Palacios también ante Ética; sin embargo, su denuncia no prosperó.

Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) - Integrante Viaje por año nuevo

“Panorama” reveló que al menos cuatro congresistas pasaron el año nuevo en diversas regiones del país con pasajes pagados por el Parlamento, entre ellos figura Rosangella Barbarán.

Aunque Barbarán es representante por Lima, el Congreso le pagó pasajes a Cajamarca, donde ahora reside su pareja, según reconoció en diálogo con el programa dominical.

Posteriormente, en un comunicado publicado en sus redes sociales, la parlamentaria manifestó que viajó a Cajamarca a cumplir con diferentes actividades y llevó a su hija, cuya compra del boleto de avión fue cubierta por ella y no con el dinero del Estado.

“Sobre el reportaje en mi caso, viajé a Cajamarca como a otras regiones a cumplir con diferentes actividades y llevé a mi pequeña hija, cuya compra de boleto de avión fue cubierta íntegramente por mis fondos personales y no del Estado. Además estuve en Lima los días feriados, en la juramentación de los alcaldes de Lima y Surco los días 1 y 2 de enero, respectivamente”, señaló

Flavio Cruz (Perú Libre) - Integrante Viajes y polémicos comentarios

Flavio Cruz, el vocero de Perú Libre, también es uno de los congresistas que viajaron al interior del país por Año Nuevo con pasajes pagados por el Poder Legislativo. El parlamentario respondió a “Panorama” que viajó a Juliaca para participar en actividades deportivas.

A inicios de marzo, Cruz cuestionó las restricciones que se están aplicando en el Congreso de la República tras la difusión de reportajes sobre las compras y servicios que se han realizado en las últimas semanas. “Me preocupa los que van a venir porque van a tener que venir incluso con su agua mineral bajo el brazo porque empezó la restricción acá. Ya no hay ni agua. ¿A qué extremos estamos llegando?”, opinó.

Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular) - Integrante Viajes y polémicos dichos

Juan Carlos Lizarzaburu figura entre los congresistas que más viajan al extranjero. De agosto a diciembre de 2022, sus viajes costaron al Poder Legislativo casi 50 mil soles, de acuerdo a un informe de El Comercio.

El reporte de este Diario señala que Lizarzaburu, por ejemplo, se trasladó a España, Ecuador y Estados Unidos entre agosto y diciembre. Casi un viaje por mes.

En comunicación con este Diario, el parlamentario fujimorista indicó que estos viajes fueron como parte de la semana de representación, debido a que él fue elegido por los peruanos que residen en el extranjero.

El pasado 2 de febrero protagonizó una controversia en el pleno del Congreso al calificar a la bandera indígena wiphala como “mantel de chifa” y aseguró que la bandera del Tahuantinsuyo fue creada a través de un concurso radial.

Además, el legislador de Fuerza Popular cuestionó que algunos parlamentarios recordaran la palabra originario y aseguró que solo son originarios del Perú algunos tubérculos.

“El hombre americano llega por el estrecho de Bering y por la Polinesia. Si tú te sientes originario, originario será la papa, el olluco, la oca, eso es originario; nosotros, los que nacemos en esta tierra, somos originarios del Perú y amamos a nuestra bandera y pagamos nuestros impuestos”, expresó Lizarzaburu.

“Déjense de hablar de originario y la bandera del Tahuantinsuyo, que fue ganada en un concurso radial, de radio Tahuantinsuyo, hace décadas atrás; y en el 2009 en Bolivia, la wiphala, ese mantel de chifa fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos, entonces, por favor, dejémonos de hablar de origen y de tonterías, ya que no tiene nada de productivo para nuestro país”, añadió.

Elías Varas (Perú Bicentenario) - Integrante Caso de su sobrino

En abril de 2022, “Cuarto Poder” reveló que Jefferson Varas Seguín, sobrino de Elías Varas, participó en actividades del congresista, pese a no estar contratado de manera formal por el Legislativo.

Varas Seguín, por ejemplo, estuvo presente en una reunión de su tío con la entonces ministra de la Mujer Diana Miloslavich. El registro de visitas de dicho sector detalló que el familiar del legislador ingresó a esa reunión como si fuese parte de la comitiva oficial del Congreso.

Asimismo, un documento reveló que el parlamentario y su sobrino se registraron, el 18 de enero de 2022, como miembros del Congreso en un encuentro en el que dialogaron con el entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado. Posteriormente, en marzo de ese año, acudió al encuentro de su tío con el entonces titular del Ministerio de la Producción Jorge Prado.

Al ser consultado sobre este tema, Varas no tuvo la intención de responder y amenazó con denunciar a la periodista.

“No me haga reglaje. Esa no es la manera de investigar. Estoy cansado de esta prensa, hagan investigación (...) A mí no me interesa, transcriba, pues, porque yo le denuncio a usted y todo el programa mentiroso que tiene”, expresó.