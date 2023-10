Pese a las evidencias que complican su situación, Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Congreso, descartó renunciar al cargo. Por otro lado, los integrantes del denominado ‘Bloque País’ (conformado por APP, Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País y Somos Perú) tienen posturas discordantes, algunos se inclinan por llevar los cuestionamientos contra la integrante de la Mesa Directiva ante la Comisión de Ética y evitar su censura, y otros piden que dé un paso al costado.

Este martes 10 de octubre, el congresista Diego Bazán (Avanza País), presidente de la Comisión de Ética, anunció en X (antes Twitter) que el grupo de trabajo investigará de ofIcio a Amuruz y que para ello han solicitado información sobre los viajes que realizó en semana de representación. “La Comisión actuará con objetividad e imparcialidad”, escribió.

Horas antes, Amuruz había descartado que vaya a renunciar al cargo y restó importancia a la moción de censura en su contra presentada el jueves pasado, que lleva la firma de más de 30 congresistas. La legisladora de Avanza País reiteró que asistió a la fiesta del excongresista Paul García en calidad de invitada y que no cometió ningún delito al acudir a dicha reunión.

“Si se me tiene que investigar en Ética o en los fueros necesarios yo (iré). Hay una moción de censura y yo respeto la opinión de mis colegas y si me tengo que someter a la moción de censura, pues que se vea”, afirmó en declaraciones a los medios de comunicación.

Respecto a las coordinaciones que hizo sobre el servicio de catering y el bar, que fueron evidenciadas por “Canal N” y “Latina”, la congresista respondió que se trató de un regalo y que ello no significa que haya participado de la organización del evento.

“Yo no he mentido porque el que organiza una reunión se ocupa de todo el tema logístico. Hace todas las coordinaciones y todos los pagos al respecto. Yo simplemente, y creo que muchos han podido acudir a un cumpleaños y han podido hacer un presente. Eso no te hace coordinador”, aseveró.

La congresista también aprovechó para responderle su colega de bancada Patricia Chirinos, quien había pedido que dé un paso al costado para que no tenga que enfrentar una censura.

“Por ahí escuché alguna colega como Patricia Chirinos que renuncie porque es un acto bochornoso. Acto bochornoso es si tuviera un acto de corrupción, si se me estuvieran cuestionando porque estuviera involucrada en un homicidio [...] pero no es mi caso”, dijo.

“No tengo nada que temer, me siento con toda transparencia y totalmente limpia y el que teme de algún acto ilícito es esa persona que debe renunciar [...] El que renuncia tiene algo que ocultar. Yo estoy limpia, y la persona que teme y tiene miedo, no trasciende”, agregó.

Finalmente, Amuruz exigió a los medios de comunicación que le pregunten sobre temas parlamentarios.

Demandan su salida

A la opinión de la congresista Patricia Chirinos, que integra las filas de Avanza País como Rosselli Amuruz, se sumaron Jorge Montoya (Renovación Popular) y Héctor Valer (Somos Perú).

Montoya, quien es vocero de Renovación Popular, dijo que Amuruz debe “dar un paso al costado” al haber entrado en contradicciones. “Es integrante de la Mesa Directiva. Ya está mellada la imagen del Congreso y, por las declaraciones de estas dos semanas que han pasado, es peor. En vez de mejorar, la cosa empeora. Se ha contradicho, debería dar un paso al costado”, declaró a los medios de comunicación.

En diálogo con este Diario, el congresista de Renovación Popular reiteró su posición y no descartó respaldar la moción de censura contra la tercera vicepresidenta del Poder Legislativo.

Por su parte, Héctor Valer, portavoz de Somos Perú, también consideró que Amuruz debe dar un “paso al costado”. No obstante, adelantó que las posturas dentro de su bancada están divididas y que este martes se reunirán para tomar una decisión.

En tanto, Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Parlamento, evitó fijar postura respecto al caso de Amuruz al señalar que el caso debe ser visto por la Comisión de Ética o la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que ya está en curso la moción de censura.

Cerrón opinó que, mientras el caso esté “en investigación, no daña la imagen del Congreso” y que“hay que escuchar también los argumentos de la congresista y también de la otra parte”.

Otros grupos que integran el llamado ‘Bloque País’ guardan silencio respecto al grave caso alegando que no se han reunido para hablar del caso. Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular declararon a El Comercio que la actitud de Amuruz ha sido “pésima”, pero creen que su participación en la fiesta de Lince, donde fue asesinado Christiam Enrique Tirado, merece una sanción ética y no una censura, por el momento.

Agregaron que sí les molestó que, siendo parte de la Mesa Directiva, no haya guardado el luto correspondiente tras el deceso del fujimorista Hernando Guerra García, quien era primer vicepresidente del Parlamento.

Las mismas fuentes del partido naranja indicaron que una suspensión de 30 días sería una sanción proporcionada para Amuruz. También refirieron que la Comisión de Ética debe investigar si los trabajadores de la oficina de la parlamentaria de Avanza País entregaron dinero para la fiesta del excongresista Paul García.

Adelantaron que es poco probable que vayan a respaldar la censura a Amuruz, pero que esto se definirá en una reunión del Comité Político de Fuerza Popular y la bancada.

Otras fuentes fujimoristas señalaron que la mayoría en la bancada opina que lo mejor sería que Amuruz renuncie y que ven como la mejor opción para reemplazarla a la congresista Norma Yarrow, también de Avanza País.

En tanto, Alianza para el Progreso también tiene previsto realizar una reunión en las próximas horas.

Mientras que otros parlamentarios de Avanza País tampoco han querido declarar al respecto. Una fuente de dicha agrupación dijo a El Comercio que sostendrán una reunión la tarde de este martes 10 de octubre para escuchar nuevamente los descargos de Amuruz. Otra fuente señaló que las posturas en dicha bancada están divididas.

Como se recuerda, el último viernes, Norma Yarrow, portavoz de Avanza País, dijo Canal N que “en el momento que le encontremos una mentira [a Amuruz] la bancada no va a apoyar”.

La situación de Amuruz se complica aún más con las nuevas evidencias que demuestran que tuvo una activa participación en la organización de la fiesta de cumpleaños del excongresista Paul García (vinculado sentimentalmente a ella) que terminó en el crimen de un comunicador.

Pese a que la legisladora negó haber planificado la reunión y haber sido solo “una invitada más”, chats y audios contradicen su versión. La noche del lunes, Canal N difundió una grabación en la que se escucha a Amuruz asegurar que la dueña de la casa de Lince es su “tía de cariño” y que eso le facilitaba las coordinaciones para el ingreso al inmueble.

“A la hora que ellos estimen conveniente, como eso empieza a las dos, cualquier momento. Ahí siempre está la dueña de la casa, que es mi tía de cariño. Yo le digo que van a ir a tal hora, si necesitan ir a las 10 de la mañana, a las 11, a las 9 de la mañana. Me avisas y yo le aviso”, dijo Amuruz.

Posteriormente, Canal N reveló otro audio en el que se oye a la tercera vicepresidenta del Congreso coordinar el servicio de bar. “Consulta, el bar que has conseguido no es el del Doha Bar, el contacto que te di, porque me están escribiendo, entonces, para decirles que no”, se escucha.

La tarde del 29 de septiembre, cuando el Congreso lamentaba la muerte de su primer vicepresidente Hernando Guerra García, la legisladora envió a una de sus contactos una tarjeta de invitación para el evento “Callao con sabor a Cuba”, incluso le pide que asista con su esposo.

Además, un informe periodístico de “Latina” dio a conocer que Amuruz pagó el 50% del servicio de catering del evento social celebrado en Lince.

Capturas de pantalla demuestran que la legisladora hizo una transferencia bancaria de 1.400 soles como adelanto a la empresa que se haría cargo del buffet de la fiesta. Según el testimonio de la dueña del servicio de catering, la suma restante fue pagada posteriormente por otra persona.

“Quien me contacta, en realidad, es Carlos Valdivia que le dio el número una amiga y él es quien me contacta. Con él hago algunas observaciones respecto al bar y luego él le pasa mi número a [Rosselli] Amuruz. Ahí contactamos el tema del catering de la comida que se ofreció”, detalló la empresaria cuya identidad pidió que se mantenga en reserva.

Además… Moción de censura El último jueves, parlamentarios de diversas bancadas presentaron una moción de censura contra la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz. El documento tiene respaldo de congresistas de Acción Popular, Podemos Perú, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Unidad y Diálogo Parlamentario, Perú Bicentenario y no agrupados.

La moción presentada por diversas bancadas indica que Amuruz ”incumplió el respeto del duelo institucional” por la muerte de Hernando Guerra García “puesto que decidió participar el sábado 30 de setiembre del 2023, en la fiesta de cumpleaños del excongresista Paul García Oviedo.

Además, subraya que “lo más grave del caso” es que “producto de esa fiesta” uno de los invitado a la reunión social en la que estuvo Amuruz “murió producto de una bala en el pecho”.

 La iniciativa también menciona las contradicciones sobre la hora en la que Amuruz se retiró de la trágica fiesta. Asimismo, resalta la contratación en el Parlamento de personas ligadas a Paul García, señalado como la pareja de la legisladora.





























