La congresista Rosselli Amuruz (Avanza País), tercera vicepresidenta del Poder Legislativo, continúa en el ojo de la tormenta por haber participado en una fiesta en el distrito de Lince que terminó con el asesinato de un ciudadano.

No es la primera vez que una celebración pone a la parlamentaria bajo los reflectores. En agosto del 2021, pocas semanas después de iniciar sus funciones congresales, festejó su cumpleaños número 34 con una reunión social, pese que, en ese entonces, había medidas de bioseguridad por la pandemia del Covid-19. Amuruz primero defendió el evento, pero días después retrocedió y se disculpó.

LEE TAMBIÉN | Diego Bazán afirma que no se protegerá a Rosselli Amuruz en la Comisión de Ética en caso se decida investigarla

Perfil

Amuruz, de 36 años, es abogada graduada en la Universidad de Lima. De acuerdo a la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, antes de ser congresista, se desempeñó desde el 2015 como vicepresidenta del directorio de la Universidad Politécnica Amazónica.

Desde su infancia estuvo cerca de la política debido a que su padre fue el fallecido excongresista fujimorista Roger Amuruz (1995 - 2000).

Según su perfil de Linkedin, también ha sido gerente Legal y apoderada de la Escuela de Cine y Artes Visuales de Lima. Asimismo, ocupó el cargo de directora Ejecutiva y apoderada de RAG HOLDINGS.

En su cuenta de dicha red social señala que “el sector educativo se encuentra abandonado por los políticos tradicionales, pese a ser la base de todo profesional, la base de nuestros políticos y por consiguiente la base de nuestro país”.

“Durante mi trayectoria me he caracterizado por ser responsable, capaz de adaptarme rápidamente a las actividades de trabajo en equipo, tomar decisiones y resolver situaciones críticas”, añade.

En septiembre del 2020, Amuruz se afilió a Avanza País, partido con el que llegó meses después al Congreso con 21.855 votos.

La hoy legisladora había postulado antes a cargos de elección popular. En el 2020, intentó sin éxito alcanzar una curul en las elecciones extraordinarias de ese año con el partido Contigo, pero solo obtuvo 1,801 votos, de acuerdo con Infogob.

Diez años antes, buscó ser regidora provincial de Lima por Fonavistas del Perú. Sin embargo, no logró el objetivo.

Actualmente, Amuruz es tercera vicepresidenta del Congreso. Además, es vicepresidenta de las comisiones especiales de Selección de Candidato Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional y Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE . Además, preside la Comisión Especial Capital Perú.

La parlamentaria de Avanza País también integra la Comisión de Comercio Exterior.

Su más reciente proyecto de ley fue presentado el pasado 26 de septiembre. Su iniciativa busca modificar la Ley Servir para el fortalecimiento del procedimiento disciplinario en las entidades Públicas.

En abril de 2022, Amuruz presentó dos mociones para exhortar al entonces presidente Pedro Castillo a renunciar. La iniciativa fue aprobada por el pleno, pero no tuvo mayor repercusión.

Controversias

En agosto del 2021, semanas después de haber asumido como congresista, Amuruz celebró su cumpleaños número 34 en la terraza del hotel BTH, ubicado en San Borja, en medio de la pandemia del Covid-19. La parlamentaria dijo a “Latina” que solo se trató de un “homenaje” en una “reunión” organizada por sus amigos y que acudió porque se realizó en un espacio abierto y que se respetó el aforo.

Sin embargo, días después se disculpó y denunció ser víctima de ciberbullying.

VIDEO RECOMENDADO La congresista Rosselli Amuru del partido Avanza País, celebró su cumpleaños en una reunión social en San Borja sin respetar las medidas de distanciamiento dispuestas por el gobierno para frenar el avance de la covid-19. (Fuente: Latina TV)

En noviembre del 2022, se dio a conocer que hubo una reunión del llamado ‘bloque democrático’ en su casa, en la que estuvo el entonces presidente del Congreso José Williams.

Amuruz confirmó que durante el encuentro, en el que también hubo congresistas de su bancada, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, se habló de presentar una moción de suspensión contra el presidente Pedro Castillo.

En febrero de este año, cuando se debatía el adelanto de elecciones, Amuruz protagonizó un tenso momento con su colega Sigrid Bazán (Cambio Democrático).

En primer lugar Amuruz cuestionó a Bazán por haber respaldado las manifestaciones en Lima y distintas regiones del país, en las que se exigía la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y la convocatoria a nuevos comicios.

“Aterrice congresista Sigrid Bazán y respete la vida de los peruanos, y respete la Constitución así no le guste, porque nuestra Constitución avala solo las manifestaciones pacíficas, de lo contrario lárguese del país, váyase a Venezuela, váyase a Cuba que seguramente allí va a ser bien recibida”, añadió.

En respuesta, Bazán recordó aquella vez que Amuruz celebró su cumpleaños en una reunión en la que no se respetaron las medidas sanitarias contra la pandemia.

“Yo no sé si la señora Amuruz ve las entrevistas desde alguna fiesta, discoteca o juerga porque la verdad no está interpretando el contexto en el cual están siendo vertidas las distintas aseveraciones que todos nosotros hacemos libremente en los medios de comunicación y entiendo que en esos momentos se irrite”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO Incidente entre congresistas Bazán y Amuruz

El último fin de semana, un hombre fue asesinado en los exteriores de la vivienda donde se realizaba la fiesta de cumpleaños del exparlamentario Paul García. Una de las asistentes fue Rosselli Amuruz, quien ha sido vinculada con el mencionado exlegislador.

La reunión social a la que acudió Amuruz se celebró un día antes del homenaje que el Congreso realizó al fallecido primer vicepresidente de dicho poder del Estado, Hernando Guerra García.

El domingo, la congresista publicó en su cuenta de X (antes Twitter): “Asistí a una reunión social de la cual me retiré antes de la medianoche. Hoy tomé conocimiento de lo sucedido en el exterior a través de los medios. Desconozco los motivos y solicito una investigación rápida para determinar a los culpables”.

Aclaración: Asistí a una reunión social de la cual me retiré antes de la medianoche. Hoy tomé conocimiento de lo sucedido en el exterior a través de los medios.

Desconozco los motivos y solicito una investigación rápida para determinar a los culpables. — Rosselli Amuruz (@RosselliAmuruz) October 1, 2023

El Comercio buscó contactarse con la legisladora para este informe, pero no respondió.

La tarde del martes 3 de octubre, Amuruz Dulanto reapareció y negó haber organizado la reunión por el cumpleaños del exlegislador García y dijo que se enteró del homicidio al día siguiente. Sin embargo, evitó responder si el excongresista es su pareja sentimental. Además, rechazó haber organizado la fiesta.

“Yo acudí a una reunión por el cumpleaños de una persona obviamente muy cercana a mí [...] Más allá de ser algo vinculado a mí o no, creo que lo más importante es que ha habido una afectación que ha llegado a la muerte de una persona, de un joven. Lo más importante no es si es que tengo un vínculo o no con esta persona”, subrayó.

Finalmente, Rosselli Amuruz admitió que fue “una mala decisión” haber acudido a la reunión en medio del duelo por el fallecimiento del congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular). También dijo que no conoce a Pedro Valdivia Montoya -acusado de asesinar a Christian Enrique Tirado- mucho menos a su hermano.

De otro lado, el lunes su colega de bancada Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética, dijo a Canal N que, aunque Amuruz sea integrante de su agrupación, “no significa que vaya a ser protegida” en este grupo de trabajo y consideró que “debe responder ante la prensa sobre lo ocurrido”.

“Es integrante de la Mesa Directiva, ella va a tener que responder por ese caso ante la prensa, yo no puedo adelantar posición, vamos a revisarlo. Si existieran elementos que determinarían una falta ética al respecto, que no duden que porque ella es de Avanza País no se va a investigar; vamos a verlo, vamos a revisarlo”, declaró.

No obstante, Bazán aseguró que hasta ahora no se ha encontrado responsabilidad de Amuruz en lo ocurrido en la fiesta del excongresista García.