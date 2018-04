Los rostros de los accesitarios de congresistas que serían denunciados

A partir de mañana empieza en el Congreso de la República el trámite con el que se busca el desafuero de cinco congresistas, debido a los videos y audios que fueron grabados por el fujimorista Moisés Mamani y que muestran las negociaciones para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En entrevista con este Diario, el titular del Congreso, Luis Galarreta, dijo que la denuncia será presentada mañana. Esta incluye a los congresistas no agrupados Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, todos ex representantes de Fuerza Popular; así como a los oficialistas Mercedes Araoz, saliente primera ministra, y Carlos Bruce, aún titular de Vivienda.

La denuncia debe ser enviada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su evaluación. Si es aprobada, deberá debatirse y votarse en el pleno del Parlamento.

Del mismo, la Comisión de Ética empezará mañana el proceso contra los cinco parlamentarios mencionados por el caso de la supuesta compra de votos, informó a El Comercio el presidente de ese grupo de trabajo, Juan Carlos Gonzales.

Fujimori, Bocángel y Ramírez también son investigados por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de cohecho pasivo impropio. También fue incluido Bruno Giuffra, ex ministro de Transportes y Comunicaciones.

El Ministerio Público ya citó al legislador fujimorista Moisés Mamani, quien presentó los videos y audios, para que rinda su testimonio sobre lo sucedido. La audiencia será el próximo viernes 6 de abril.

(Foto: El Comercio)

Neyra: “Estoy esperando con prudencia. Ahora hay que levantar al país”

Ángel Neyra Olaychea es el accesitario en Lima de la lista de Fuerza Popular. Ingeniero industrial de profesión, fue parlamentario por esa agrupación entre el 2011 y el 2016. Neyra llegó al partido fujimorista en el 2010, invitado por el entonces ministro de la Producción Rafael Rey.

Integró el equipo técnico del plan de gobierno de Keiko Fujimori para los comicios del año siguiente. Ángel Neyra es autor de la ley de parques industriales tecnoecológicos y de la ley de desarrollo de las bebidas tradicionales: emoliente y afines, que –según reseñó– “busca proteger al consumidor a fin de que los emolienteros asuman responsabilidades de salubridad acompañados de las municipalidades”.

Según la ONPE, Neyra aportó S/58.950 entre la primera y segunda vuelta de las elecciones del 2016. Es propietario de la empresa consultora Sittec & Gestión E.I.R.L. Sobre la posibilidad de retornar al Congreso, Neyra dijo: “Estoy esperando con prudencia. Después de todo lo que ha pasado, toca pensar en positivo. Hay que levantar al país”.

(Foto: El Comercio)

La maestra de Tumbes que podría reemplazar a Bienvenido Ramírez

María Candelaria Ramos Rosales es quien reemplazaría a Bienvenido Ramírez en caso de que se concrete el desafuero planteado en el Congreso. Maestra de profesión, Ramos fue asesora de la presidencia del Gobierno Regional de Tumbes entre el 2006 y el 2010. Obtuvo 2.692 votos en las últimas elecciones, 15 mil votos por debajo de Ramírez.

Antes de postular por Fuerza Popular, la docente Ramos fue militante del Partido Aprista Peruano y de Perú Posible. Durante la campaña del 2016, fue una entusiasta activista del fujimorismo y se desempeñó como responsable de la coordinación con los comités de base, comedores populares y organizaciones de juventudes del norte.

Además, acompañó a la lideresa de su agrupación, Keiko Fujimori, en la denominada Ruta Perú, caravana que durante ocho días recorrió siete departamentos del sur del país.

(Foto: El Comercio)

Campos: “Me entristece lo que pasó con Kenji y Guillermo [Bocángel]”

César Campos Ramírez podría llegar al Congreso en reemplazo de Guillermo Bocángel, representante de Huánuco. Campos es contador público y gerente general de Excelencia Empresarial América Móvil, compañía dedicada a la gestión y asesoría de empresas en materia tributaria. En diálogo con El Comercio, aseguró que prefiere esperar prudentemente lo que se resuelva en el caso de Bocángel, a quien considera su amigo.

“Lo que ha ocurrido no me alegra. Me entristece, estoy incómodo con lo que ha pasado con Kenji, con Guillermo, con el mismo partido, con lo que sufre el país, mi Huánuco, el cual represento, pero es mi obligación asumir el cargo de legislador si así se decide. Entonces ya me conocerán”, afirmó.

Agregó que, debido a un proceso que le entabló una entidad bancaria, debió vender una de sus propiedades para pagar una deuda asumida por terceros en la que, según él, participó como garante. “Lo solucioné. Tuve que asumir ese compromiso así haya sido un garante”, precisó.