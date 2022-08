A la ratificación de Aníbal Torres al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se sumaron nuevos titulares de las carteras de Vivienda, Relaciones Exteriores y Cultura. Ellos son César Paniagua Chacón, Miguel Ángel Rodríguez Mackay y Betssy Chávez.

Paniagua Chacón - quien entra al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en reemplazo de Geiner Alvarado - es militante de Somos Perú desde septiembre de 2020. Además, el ingeniero civil se desempeñó desde marzo de 2021 como miembro del Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

Según detalla en su perfil de LinkedIn, fue funcionario de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento del Cusco S.A., más conocida como Sedacusco, donde laboró durante más de 11 años y ocupó los cargos de jefe de planta y director. En 2011, en su condición de miembro del directorio de esta entidad, la Contraloría lo halló - junto con otros funcionarios - responsable de irregularidades que habrían generado un perjuicio económico al Estado de más de S/140 mil.

Este es el informe de Contraloría:

Respecto a esta denuncia señaló - en conferencia de prensa – que, “en el Estado”, siempre “(los funcionarios) siempre son proclives” a estas investigaciones.

“Hace mucho tiempo se hizo un incremento remunerativo, pero eso pasó por una investigación de Contraloría, se judicializó y fue archivado”, añadió.

En tanto, Betssy Chávez - quien fue censurada en mayo cuando era ministra de Trabajo y Promoción del Empleo - retornó al Gabinete Torres como ministra de Cultura.

Chávez fue censurada por ser considerada la responsable en la huelga de controladores aéreos durante Semana Santa. Su salida del Gabinete fue impulsada por las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, y obtuvo el respaldo de Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre; así como de otros parlamentarios oficialistas como Guido Bellido, Margot Palacios y Kelly Portalatino.

En total fueron 9 los miembros del partido de gobierno y 1 del Bloque Magisterial los que marcaron verde. La moción requería un mínimo de 66 votos. Sin ellos no se alcanzaba la censura.

Antes de ser censurada, Chávez fue interpelada por el Congreso.

Tras conocer la noticia, Chávez aseguró que aceptaba la decisión que la obliga a renunciar al cargo, pero la calificó de “injusta”

“Yo no soy una persona de revanchas. Creo que justamente las revanchas ha ocasionado que los alcaldes en estos años de gestión han tenido una inestabilidad muy grande a nivel político. Cinco presidentes en cinco años. No se le hace daño a los ministros, o al presidente o congresistas, se le hace daño al país”, señaló.

En su nueva declaración jurada de antecedentes - de acuerdo a la ley 31457 - la flamante ministra de Cultura omitió señalar que tuvo una investigación fiscal por apropiación ilícita, como sí lo había hecho en el documento que presentó cuando fue titular del sector Trabajo. En esa oportunidad, Chávez Chino declaró que el proceso había sido archivado.

Por otro lado, en la cartera de Relaciones Exteriores, Pedro Castillo tomó juramento del internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay, quien - en junio de 2021- tras conocerse los resultados de la segunda vuelta señaló que “dos tercios de la población peruana tenía la sensación de que hubo irregularidades y fraude”.

“La OEA aplaudió y felicitó de manera preliminar [...] dos tercios de la población peruana, según encuesta, tiene la sensación de que hubo irregularidades y fraude. Entonces, esa percepción ciudadana, yo espero que, conforme sigan pasando los días, la propia OEA juntará un temperamento más conciso sobre lo que está pasando”, dijo, en ese entonces, en diálogo con El Montonero.

“Hemos dicho siempre que lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones debe ser respetado, pero cuidado que, así como están las cosas, las consecuencias de un proceso vulnerable va a ser otro de mayor vulnerabilidad. Nos encontramos a portas de un acto de ausencia de legitimación y no se puede gobernar cinco años sin el reconocimiento cabal, el aplauso y respaldo ciudadano”, expresó también.

Rodríguez Mackay puso como ejemplo el caso de Evo Morales. “La OEA emite un epitafio de que había fraude y Evo cae [...] ¿Cuál es la realidad? Un país polarizado, con 40 mil votos de diferencia, en el que hay actas que si son conocidas en su magnitud pueden cambiar todo. Hay que mirar las cosas con muchos detalles”, señaló.

“Yo creo que la OEA debería estar pensando en dar un paso más […] Ya debería entrar para solicitar y pedir una auscultación (del proceso electoral peruano) mucho más detenida, tiene esa prerrogativa”, añadió.

Semanas después, cuando Castillo ya ejercía el cargo de presidente, Rodríguez Mackay criticó el nombramiento de Richard Rojas como embajador de Perú en Venezuela.

“El nombramiento de embajador en Venezuela es reconocer que no hay dictadura”, declaró en diálogo con Exitosa.

Tras jurar en el cargo en reemplazo de César Landa, el flamante canciller pidió a los peruanos dar paso a un “nuevo proceso” tras superar la crisis por la renuncia de Aníbal Torres, la cual finalmente no fue aceptada por Castillo Terrones.

“El presidente tiene la prerrogativa de prescindir o de ratificar a los ministros. Es el presidente y en su dinámica de Gobierno ha estimado que el premier debe continuar”, señaló.

Rodríguez Mackay detalló que en las próximas horas viajará a Colombia para participar en la ceremonia de trasmisión de mando de Gustavo Petro y manifestó que la ausencia de Pedro Castillo definitivamente impacta en la imagen del Perú en el extranjero.

Opiniones

Los analistas políticos Kathy Zegarra y Jeffrey Radzinsky coinciden en que desde el Ejecutivo hay “poca capacidad” para convocar mejores cuadros.

Para Zegarra esto responde a que “Pedro Castillo tiene un gobierno desacreditado, que para todos aquellos que tienen una imagen proba es muy costoso ingresar a este Gobierno sin que su propia reputación no se vea afectada, en ese sentido, el jefe de Estado está apostando por tener personas de su total confianza cerca, más allá de que si conocen o no del tema”.

“Está claro que no priorizan la especialización sino en la búsqueda de personas que le generen confianza a Pedro Castillo [...] En ese escenario, El mandatario tiene que agarrar de donde puede. Lo de Betssy (Chávez)está claro que no se basa en sus conocimientos sobre cultura. No tiene quién le pueda aceptar el cargo”, opinó la especialista.

Por su parte, Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, además de la “poca capacidad para reclutar profesionales de trayectoria en cada uno de los sectores” está también “una suerte de coalición para la supervivencia que ya no tiene un factor de bandera ideológico, ni siquiera de una estructura mínima con una agenda priorizada”.

Radzinsky cuestionó que Chávez pase de ser ministra de Trabajo a la cartera de Cultura “sin ningún antecedente o trayectoria en uno u otro lado”.

Respecto a César Paniagua y su militancia en Somos Perú aseveró: “Existe un cuoteo vinculado al correlato de los votos que se puedan conseguir el Congreso de la República, de supervivencia”.

“Solo Geiner Alvarado, Dina Boluarte y Aníbal Torres quedan del primer Gabinete y es un dato no menor. ¿Qué los hace tan inamovibles? Torres era el que más confrontaba con el propio Cerrón. ¿Qué perfil le ve a este señor (Geiner Alvarado) que pasa a la cartera de Transportes?”, cuestionó el analista.

Sobre Rodríguez Mackay en Relaciones Exteriores, señaló: “Nuevamente el elemento en común no es un perfil político ideológico, ni siquiera de experiencia porque ni la tenía Bejar, ni la tiene el señor Rodríguez [...] Es paradójico que alguien que gritaba fraude, que decía que era un Gobierno ilegítimo, que decía que era un desastre, haya aceptado el cargo. Me parece que trabajó en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego hace algunos meses”

Para Radzinsky “no hay claridad ni cuáles son los perfiles que quieren reclutar”. “Entonces ni tienes una ancha base, ni un elemento cohesionador”, sentenció.