El vocero alterno de Fuerza Popular, Roy Ventura, consideró este viernes que siempre existirán discrepancias al interior de una bancada y que prefiere que "los trapitos sucios se laven en casa", luego de que varios legisladores de su grupo parlamentario cuestionaran la toma de decisiones dentro de la Comisión de Fiscalización.

"No somos obstruccionistas, queremos hacer nuestro trabajo de fiscalización para que la población no diga que estamos coludidos con el Gobierno, como pasó en el gobierno de Ollanta Humala", agregó en declaraciones a Canal N.

Roy Ventura reconoció que hay opiniones divididas dentro de Fuerza Popular, pero añadió que estos problemas deben ser tratados "en casa".

"Hay discrepancias dentro de una bancada. Nosotros no somos una secta religiosa, no somos un batallón de ninguna fuerza armada, nosotros somos un partido político y democráticamente tomamos decisiones. Yo preferiría que los trapitos sucios se laven en casa", sentenció.

Por su parte, la vocera titular, Milagros Salazar, negó que existan discrepancias al interior de la bancada naranja, luego de que congresistas Miguel Torres, Úrsula Letona y Leyla Chihuán cuestionaran los acuerdos que adoptó la Comisión de Fiscalización del Parlamento.

"No puedo opinar más allá porque no soy parte de la Comisión de Fiscalización, no he estado en el debate, no sé qué criterios se habrán utilizado. Mal haría yo en opinar sobre una comisión a la cual no pertenezco ni he participado", expresó.

Sobre las afirmaciones de Letona, quien dijo que no comparte posiciones que "terminan dinamitando el diálogo promovido por el presidente del Congreso", Salazar dijo no sentirse aludida, pues no asiste a las reuniones de bancada.

"Son estilos que cada uno tiene, cada uno tiene su posición y opinión. No hay ningún problema, los temas internos los arreglamos en reunión de bancada [...] Mi rol como vocera es buscar consensos, no enfrentar. De acuerdo a nuestro reglamento interno, todos los temas los arreglamos y los agendamos en reunión de bancada", aseveró.

- Defiende su posición -

En tanto, Úrsula Letona señaló que no criticará a sus colegas porque no es su estilo. "Hablo por mí y expreso lo que siento. [Los trapitos se lavan en casa] siempre. Pese a este alejamiento de Fuerza Popular, creo que la disciplina partidaria debe hacer que cualquier discrepancia se solucione interna", anotó.

La parlamentaria enfatizó que su posición es apoyar el diálogo con el Ejecutivo promovido por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, y que no puede avalar decisiones que no son suyas.

"Mi reflexión ha sido siempre en proseguir con el diálogo. Si la congresista Salazar logra obtener un acuerdo de la bancada de seguir con estas investigaciones, será la posición de Fuerza Popular. Yo voy a manifestar mi posición y lo que no puedo hacer es avalar decisiones que no son mías y que no van en la línea de lo que pienso", remarcó.

"Los 130 congresistas tenemos la obligación de dejar de lado posiciones personales, estilos y tratar de impulsar ese diálogo. Si a alguien no le parece, es su decisión y la voy a respetar. Procuro discrepar con ideas, argumentos y no con otras formas", concluyó.