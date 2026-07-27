Ruth Luque pide investigar presuntos recortes de sueldos vinculados a Roberto Sánchez. (Foto: Congreso)
Ruth Luque pide investigar presuntos recortes de sueldos vinculados a Roberto Sánchez. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, pidió que se investiguen los presuntos recortes de sueldos al excongresista Roberto Sánchez, luego de la difusión de chats atribuidos a su exasesora Zoila Yauri Aquino que darían cuenta de descuentos mensuales en sus remuneraciones. La legisladora afirmó que, de llegar el caso al Senado, votará a favor de una eventual inhabilitación si se comprueban los hechos.

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