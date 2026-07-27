La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, pidió que se investiguen los presuntos recortes de sueldos al excongresista Roberto Sánchez, luego de la difusión de chats atribuidos a su exasesora Zoila Yauri Aquino que darían cuenta de descuentos mensuales en sus remuneraciones. La legisladora afirmó que, de llegar el caso al Senado, votará a favor de una eventual inhabilitación si se comprueban los hechos.

En declaraciones a Canal N, Luque señaló que desconocía la información revelada, pero expresó su sorpresa de que, si los chats ya forman parte de una carpeta fiscal, no se haya iniciado antes una denuncia.

“Que se investigue. Si eso tiene que pasar por acá yo voy a votar, como en todos los casos de presuntos recortes salariales, a favor de la inhabilitación” , manifestó.

La parlamentaria añadió que estos hechos “son prácticas que no deberían ocurrir jamás” y reiteró que, si el caso llega al Senado, respaldará las medidas correspondientes. Asimismo, sostuvo que los presuntos actos deben ser sancionados “como deberían haberse castigado a todos los ‘mochasueldos’” para evitar que se repitan.

El pronunciamiento de Luque se produce luego de que el programa Cuarto Poder revelara chats de Zoila Yauri Aquino, exasesora del excongresista Roberto Sánchez, en los que se consignarían presuntos recortes de remuneraciones mientras trabajó en su despacho parlamentario entre 2021 y 2023.

Según el dominical, los mensajes fueron hallados durante el análisis de los teléfonos celulares incautados en un operativo que permitió la captura de Edison Romario Flores Palomino, esposo de Yauri, quien es investigado preliminarmente por el presunto delito de desvío de insumos químicos para el tráfico ilícito de drogas.

En un chat familiar, Yauri escribió el 19 de noviembre de 2021: “El 40% Roberto me quita mi sueldo y Marisol es la que cobra. Todos los meses presiona”. Posteriormente, el 20 de octubre de 2023, señaló que se le descontarían S/ 1.800 de su remuneración, mientras que el 19 de diciembre del mismo año indicó que ya había entregado S/ 1.500 correspondientes al recorte de su sueldo y gratificación.

Además, la investigación da cuenta de un intercambio de mensajes entre Yauri y Roberto Sánchez, fechado el 1 de noviembre de 2021, en el que la exasesora respondió: “Se está cumpliendo con dar los montos que has dispuesto” , en referencia a aspectos remunerativos.

La fiscal antidrogas Edith Ccora informó que la información obtenida durante la lectura de los teléfonos celulares será remitida a la Fiscalía Anticorrupción para que realice las investigaciones correspondientes. Asimismo, indicó que Zoila Yauri figura como propietaria de un inmueble en Ancón que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría sido utilizado como punto temporal de acopio de insumos químicos vinculados a una presunta organización criminal.