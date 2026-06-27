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Resumen

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Por Erik Rivera

Tal como adelantó El Comercio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) dio cuenta este viernes de las denuncias constitucionales presentadas por Juntos por el Perú (JP) y el legislador Jaime Quito (Bancada Socialista) contra el canciller Carlos Pareja por el presunto fraude electoral y el supuesto atentado contra el derecho de sufragio durante la segunda vuelta presidencial.

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