Sala defendió el retiro de juez Concepción de proceso a Keiko Fujimori

La Segunda Sala Nacional de Apelaciones brindó una conferencia de prensa para justificar su resolución en la cual admiten la recusación que pidió la defensa de Jaime Yoshiyama contra Richard Concepción Carhuancho, con lo que ordenan que el magistrado sea apartado del proceso de investigación.

Los magistrados de esta sala, presidida por César Sahuanay, explicaron que en una entrevista que Richard Concepción Carhuancho brindó el 1 de enero se produjo un adelanto de opinión por un hecho nuevo: el retiro de fiscales del equipo especial Lava Jato.

En ese sentido, consideraron que el magistrado recusado no solo expresó una opinión que ya había establecido en los fallos de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros, sino que habló de un hecho posterior que podía ser usado por el Ministerio Público.

"El día que [Richard Concepción Carhuancho] sacó la resolución de prisiones preventivas, no había ocurrido la remoción de fiscales. Ahora, el Ministerio Público podrá usar ese tema del cambio de fiscales [Rafael Vela y José Domingo Pérez] para un pedido futuro. Es posible y respecto a eso, el juez ya adelantó opinión", comentó César Sahuanay.

Según otra jueza de esta sala de apelaciones, Jéssica León Yarango, Richard Concepción Carhuancho afirmó algo que en sus resoluciones había mantenido en condicional: la toma del Ministerio Público por parte de los intereses de Fuerza Popular tras la remoción de los fiscales del equipo especial del 31 de diciembre del 2018.

"[En su fallo] señaló en condicional que habría una captura [del Ministerio Público]. Sin embargo, al momento de brindar la entrevista, él ya concluye, hace afirmaciones concluyentes respecto a la captura de instituciones, en este caso, del Ministerio Público [...] No puede hacer afirmaciones de manera categórica porque estamos en una etapa de investigación preparatoria", señaló la jueza.

Debido a esto, los jueces de la sala consideraron que es justificado el temor de pérdida de imparcialidad que presentó el abogado de Jaime Yoshiyama.

No importa que esté prófugo

A su turno, el juez Iván Quispe defendió que se haya admitido una recusación planteada por la defensa de Jaime Yoshiyama a pesar de que este último se encuentra prófugo y evitando una orden de prisión preventiva que la sala de apelaciones declaró fundada en segunda instancia.

"La Constitución garantiza a todas las personas el derecho de defensa, sin diferenciar si están ausentes o presentes [...] Los abogados están facultados para presentar escritos a nombre de sus clientes. Por lo tanto, a nadie se le restringe este derecho", aseguró.

Por último, César Sahuanay manifestó que no hay obligación de convocar a una audiencia entre las partes antes de emitir su resolución y que no consideraron la posibilidad de pedir el descargo del Ministerio Público o del juez Richard Concepción Carhuancho, porque este último no negó sus declaraciones.

"El juez Concepción Carhuancho no ha dicho que niega lo que declaró a RPP o las declaraciones en La República. En ese supuesto, tendríamos que someter a escrutinio porque aquí no hay partes, solo es el juez y la parte que lo recusa. Más verificación no podemos tener si es que el juez reconoce lo que ha dicho", dijo el titular de la sala.