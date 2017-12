La Primera Sala Penal de Apelaciones dejó al voto el pedido de cese de prisión preventiva que solicitaron los empresarios Gonzalo Ferraro, Fernando Camet Piccone y José Fernando Castillo Dibós; ex representantes de las empresas peruanas Graña y Montero, JJ Camet e Iccgsa, que se consorciaron con Odebrecht para la licitación de la carretera Interoceánica Sur.

El abogado Roger Tuesta, defensor de Ferraro, negó que su patrocinado haya aceptado un pago camuflado por reparto de utilidades para la coima de US$20 millones que habría sido entregada al ex presidente Alejandro Toledo.

Además, recordó que recién en el 2010 fue representante de Graña y Montero, y que en 2011, en el inicio de año, ya se hablaba de “gastos adicionales” en la junta de accionistas.

También aseguró que Ferraro –internado en una clínica bajo arresto domiciliario- no participó del pacto colusorio del 2004 y 2005, entre el ex director de Odebecht en Perú con Toledo.

A su turno, Arsenio Oré, quien asume la defensa de Fernando Camet, dijo que su patrocinado nunca se coludió con Toledo ni tuvo conocimiento de los tratos con Barata en noviembre del 2004.

De otro lado, atacó los elementos de convicción presentado por la fiscalía, entre ellos la declaración de Jorge Barata, como aspirante a colaborador eficaz.

“La comunicación, según la declaración del señor Barata, fue posterior a la consumación del delito”, indicó Oré al asegurar que hubo una “tergiversación” de dicha colaboración.

Además, cuestionó que la colaboración de Barata no haya sido corroborada y pese a ello se amplíe la investigación y se ordene la prisión preventiva. “Es la utilización indebida de la versión de un colaborador no corroborada, supuesto que está prohibido”, alegó.

Finalmente, José Antonio Caro Jhon, quien asume la defensa de José Fernando Castillo Dibós, sostuvo que su patrocinado no se coludió con Toledo, ni se ha probado –tal como lo dice Barata- que comunicó a los socios el acuerdo al que llegó con el ex presidente.

-Defiende colaboración-

Por su parte, el fiscal Regis Oliver Chávez Sánchez, de la Primera Fiscalía Superior Anticorrupción, defendió el uso de la declaración del aspirante a colaborador eficaz Jorge Barata.

Chávez rechazó la versión de los abogados sobre las declaraciones de Jorge Barata y aseguró que su versión sí fue corroborada con el informe pericial que se realizó a los informes administrativos y contables de las empresas.

También rebatió la posición de los abogados de los empresarios investigados, quienes cuestionaron la probanza sobre la comunicación de parte de Barata sobre el pacto ilícito con Toledo.

“Pretender que el Ministerio Público aporte elementos de convicción que muestre a los empresarios coludidos personalmente con el ex funcionario Toledo implica un desconocimiento criminológico de estos delitos ¿O qué, se espera un registro fílmico en el que se aprecie al ex presidente con los imputados, o una toma fotográfica en ese sentido? Por supuesto que no”, cuestionó el fiscal.

-Niegan participación-

Los empresarios investigados Fernando Camet Piccone y José Fernando Castillo hicieron uso de la palabra durante la audiencia.

“Soy absolutamente inocente de los cargos que me imputa la fiscalía y el señor juez. Jamás he participado con el señor Barata ni con el señor Toledo en un acto colusorio. Niego enfáticamente haber sido comunicado ni haber tenido conocimiento del pacto colusorio entre el señor Toledo y Barata”, dijo Camet Piccone.

“Soy completamente inocente de los cargos que se me imputan. No es posible lo indicado por Barata, donde dice que informó a los socios de sus tratativas con Toledo. En ese momento las empresas locales no solo no eran socias de Odebrecht, sino que se encontraban enfrentadas”, alegó por su parte Castillo Dibós.

Gonzalo Ferraro, quien se mostraba en una camilla desde la clínica donde se encuentra internado, prefirió no pronunciarse.

El tribunal está presidido por la juez Edita Condori e integrado por los magistrados Rómulo Carcáusto y Sonia Torres Muñoz.

MÁS EN POLÍTICA...