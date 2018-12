Este sábado 15 de diciembre, la Segunda Sala de Apelaciones integrada por los jueces superiores Octavio Sahuanay (presidente), Jesica León e Iván Quispe, evaluará el recurso de apelación que presentó la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, contra la orden de prisión preventiva por 36 meses que se le impuso en el marco del caso Odebrecht.

Como se recuerda, el pasado 31 de diciembre el juez Richard Concepción Carhuancho, ordenó la reclusión preventiva de Fujimori Higuchi, tras considerar que existían graves y fundados elementos de convicción que hacían prever que la ex candidata presidencial podría entorpecer la continuidad de la investigación en su contra.

El magistrado tomó en cuenta la declaración de diversos colaboradores eficaces, así como de testigos protegidos y testimonios de los falsos aportantes a la campaña electoral en el 2011 a la organización política Fuerza 2011.

A ello, se le suman los documentos entregados por la empresa Odebrecht, así como de los colaboradores eficaces que harían presumir que la ex candidata podría entorpecer la investigación por lavado de activos que se le sigue.

La audiencia fue programada para las 9 de la mañana en la sede de la Sala Penal Nacional de la avenida Tacna, en el Centro de Lima.

Finalmente, después de las demoras y postergaciones promovidas por el juzgado de orígen, la apelación de #KeikoFujimori ya tiene fecha: sábado 15 de diciembre. Allí estaremos en busca de que la justicia prevalezca. pic.twitter.com/mOwY5qVrlF — Giulliana Loza (@GiullianaLoza) 12 de diciembre de 2018

-Aseguraron independencia-

Días atrás El Comercio conversó con lo magistrados luego que una sala ratificó que los tres debían seguir conociendo las incidencias en segunda instancia en el caso Keiko Fujimori y sus vínculos con Odebrecht.

Y es que, dicho tribunal, no solo ha sido aplaudida por sus decisiones como la ratificación de la prisión preventiva del ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, quienes finalmente fueron liberados por el Tribunal Constitucional. También fueron objeto de severas críticas por presuntamente haber ordenado la libertad de un grupo de narcotraficantes en el caso “Carboneros”, en el 2017.

Sin embargo, la liberación de los narcotraficantes nunca se produjo y; por el contrario, la Corte Suprema les dio la razón en su argumentación sobre ampliación al plazo de prisión preventiva.

Jueces superiores Iván Quispe, Osctavio Sahuanay y Jesica León integrantes del colegiado. (Foto: USI) USI

Octavio César Sahuanay Calsín, presidente de dicha Sala, ha dicho a este diario que los jueces resuelven de acuerdo a lo que aparece en cada expediente en concreto.

“Cada caso que viene tiene sus matices y particularidades propias que hacen que la resolución a expedir sea algo nuevo, algo inexplorado; algo en lo cual vamos a sentar jurisprudencia nosotros”, dijo.

Académicamente, el magistrado ha mostrado sus reparos en torno a la resolución del TC sobre el caso Humala y Heredia; sin embargo, aseveró que ello no es óbice para no acatarlo.

En ese sentido, aseguró que el caso de Fujimori Higuchi se resolvería con “independencia”.

“Será pues, en el caso concreto, en función a lo que traigan las partes y a las posibles evidencias que tenga que resolverse ese tema”, indicó entonces.

Finalmente, dijo que “el norte de un juez” no está en función “a quién se lo solicita, sino a quién tiene la razón”.

Por su parte, la magistrada Jesica León Yarango -quien fue directamente recusada por la Fiscalía que argumentó una presunta vinculación con el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”- negó que haya cometido algún acto de corrupción o esté vinculada a hechos ilícitos.

“La resolución que recusación ha indicado claramente que no existe ningún vínculo con dicha organización por haber emitido un voto en una Sala Plena de la Corte del Callao. Además, emití mi voto y lo hice como muchos otros”, declaró.

Sobre las cinco llamadas que se registraron en su teléfono por parte del ex presidente de la Corte de Justicia del Callao, Walter Ríos, aseveró que estas nunca se concretaron. También negó haber trabajado junto al ex juez supremo César Hinostroza, que también fue presidente de dicha corte.

“Yo ingresé en el 2013, nunca antes los había tratado directamente, somos 20 magistrados y nunca he formado colegiado con ellos dos en el Callao”, sostuvo.

Cabe indicar que esta Sala también fue criticada en su momento por haber anulado la detención preliminar de Keiko Fujimori, y otros integrantes de FP. Ello, luego de determinar que el juez Richard Concepción Carhuancho, no había hecho una fundamentación jurídica adecuada y por el contrario solo realizó una transcripción de los argumentos fiscales.

Sobre ello, el magistrado Iván Quispe Auca, sostuvo que “cuando suben las apelaciones, buscamos cuáles son los argumentos del juez” y si estos están fundamentados.

“Pero nosotros ya hemos tenido precedentes en otros casos, no ese; en los que ya hemos detectado ese sistema y ya hemos dado pautas que ello no se puede hacer, le guste o no le guste a la población”, dijo.

En ese sentido, indicó que los jueces tienen que cumplir “con sus obligaciones”. Una de ellas, la fundamentación de cada una de sus decisiones.