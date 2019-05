Salaverry: Blindaje a César Hinostroza le está pasando factura al país

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, afirmó hoy que el blindaje de algunos parlamentarios a César Hinostroza ahora le está pasando factura al país tras la decisión de la justicia española de no incluir el presunto delito de organización criminal en la extradición del ex juez supremo.

Salaverry responsabilizó a los parlamentarios de la Comisión Permanente que votaron en contra de incluir dicho delito en la acusación constitucional contra César Hinostroza.

"Hay que saber diferencia entre el Congreso como institución y las decisiones de algunos congresistas. Queda claro, y los chats han sido públicos, que han habido congresistas que han blindado a César Hinostroza en la Comisión Permanente. Luego que hiciéramos invocaciones para que el pleno reflexionara respecto a esta decisión, es que se incluyó crimen organizado", declaró ante la prensa.

La Audiencia Nacional de España admitió el pedido del Perú para extraditar a César Hinostroza por tres presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible.

El tribunal español señala que a Hinostroza se le describe como líder de una organización criminal, pero el Congreso peruano archivó la imputación de pertenencia a esa organización al resto de investigados que fueron parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Por ello, el tribunal concluye que “parece que el reclamado sería el jefe de una organización sin miembros”.

Daniel Salaverry recordó que se retiró de la votación de la Comisión Permanente que, en setiembre del 2018, decidió no incluir el delito de crimen organizado en la acusación constitucional contra el ex juez supremo Hinostroza Pariachi.

"Me retiré porque me di cuenta de cuál era la consigna y no estaba de acuerdo. Ahora le está pasando factura al país. Es una lástima, pero el pueblo peruano tendrá que sacar sus conclusiones y darse cuenta quiénes son los que estamos interesados en limpiar el sistema de justicia, la clase política, y quiénes están más interesados en sus beneficios personales, partidarios y políticos", manifestó el titular del Legislativo.

El abogado que representa al Perú en España confirmó que evaluarán apelar a los magistrados de dicho país para incluir el delito de organización criminal en la extradición, mientras que la defensa de César Hinostroza hará lo mismo para tratar de revertir la decisión que permitiría que el ex juez vuelva al territorio peruano.