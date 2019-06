Salaverry: "Vizcarra no es el cuco y no fui a preguntar si va a cerrar o no el Congreso"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, brindó detalles sobre la reunión que sostuvo el último miércoles con el mandatario Martín Vizcarra, en Palacio de Gobierno. El tema principal de la agenda fue la reforma política.

Salaverry aseguró que en el encuentro no se abordó una eventual disolución del Legislativo y, por el contrario, mostró una disposición de seguir avanzando con la reforma política y calmar los ánimos entre ambos poderes del Estado.

“Al presidente de la República le he mostrado mi preocupación respecto a cómo van andando las cosas en el Perú […] Vizcarra no es el cuco, ni yo he ido a preguntar si va a cerrar o no el Congreso. Lo que he ido a decirle es que vamos a calmarnos todos, hay que ponernos por encima de la coyuntura diaria y el dime que te diré”, afirmó en entrevista en ATV.

Daniel Salaverry reiteró a Martín Vizcarra que los proyectos de la reforma política “están avanzando”, por lo que se mostró seguro y confiado en que se va a “llegar a buen puerto” con la aprobación de cada una de las iniciativas por las que el Ejecutivo hizo cuestión de confianza.

También indicó que el jefe de Estado se mostró optimista al respecto; sin embargo, le expresó su sorpresa por la reacción de ciertos congresistas ante sus declaraciones de tomar decisiones pegadas a la Constitución en caso la reforma no sea aprobada a tiempo.

“[El presidente me dijo] que se sorprende de las reacciones de algunos congresistas cuando él dijo que siempre van a tomar decisiones pegadas a la Constitución. Algunos lo han tomado eso como una amenaza”, expresó.

El titular del Parlamento sostuvo, en ese sentido, que “estamos demasiado sensibles todos”, por lo que se deben poner paños fríos y dejar los ataques para trabajar en temas que realmente preocupan a la población.

“Lo que pasa es que estamos demasiado sensibles todos y si nos seguimos tirando piedras entre Congreso y Ejecutivo, el país no va a ninguna parte. Tenemos que empezar a tranquilizarnos, a dejar de hablar del cierre del Congreso, a dejar de hablar de la vacancia del presidente, y a ponernos a trabajar porque finalmente nos quedan dos años para el 2021 y muchos se van a ir sin pena ni gloria a su casa”, expresó.

El legislador se mostró a favor de “construir no solamente confianza sino un diálogo franco” con el Ejecutivo. Además, consideró que quienes lo critican por no “defender la institucionalidad”, están “equivocados”.

“Algunos congresistas dicen, he escuchado por ahí, que el presidente del Congreso no defiende la institucionalidad. A mi modesto entender creo que están equivocados. Creen que defender la institucionalidad es pararse frente a una cámara a atacar al presidente, a los ministros”, refirió.

-Destaca trabajo de Del Solar-

El presidente del Congreso destacó el trabajo que realiza el primer ministro Salvador del Solar, respecto a la comunicación que mantiene con otras agrupaciones para sacar adelante los proyectos de reforma política.

"En la reunión también participó al final Del Solar, que está haciendo un buen trabajo respecto a coordinaciones con los presidentes de las comisiones, con los voceros, para ir ajustando detalles de proyectos para que cuando se apruebe sea un tema consensuado", explicó.