Salazar: “No descalifiquen a la Mesa Directiva cuando les conviene”

Milagros Salazar afirma que su bancada recién se preocupará por la elección de la presidencia del Congreso en julio, y rechaza que sus colegas Mauricio Mulder y Richard Acuña critiquen a Fuerza Popular cuando forman parte de la Mesa Directiva actual.

—Los congresistas Mauricio Mulder y Richard Acuña, que comparten la Mesa Directiva con Fuerza Popular, han adelantado que no volverán a apoyarlos. Incluso les atribuyen haber legislado para sus propios intereses y haberse concentrado en confrontar al gobierno. ¿Qué responde a eso?

No comparto la opinión. La Mesa Directiva no solamente está a cargo de Luis Galarreta, sino de los cuatro miembros. Estos deciden, coordinan y asumen responsabilidades. El presidente del Congreso no impone la agenda de los plenos, y en la Junta de Portavoces las bancadas pueden solicitar que se toquen los proyectos que crean pertinentes.

—Las críticas también vienen de otras bancadas. El vocero del oficialismo, Juan Sheput, ha dicho que si Fuerza Popular deja la Mesa Directiva el Congreso recuperaría la institucionalidad, y las comisiones ya no serían manejadas de forma sectaria.

Eso es totalmente falso. Esos comentarios no ayudan al clima de consenso y respeto que todos queremos. No sé si su opinión es colegiada o a título personal. Con la experiencia que tiene, sabe que la Mesa Directiva no influye en las comisiones. Estas son autónomas para tomar acuerdos.

—El manejo de la Mesa Directiva sí le da a su agrupación facultades administrativas. Para el vocero del Frente Amplio, el Congreso se ha convertido en una bolsa de empleo para el fujimorismo. ¿El personal que tiene vínculos con Fuerza Popular está allí por méritos profesionales?

No puedo afirmarlo, yo no contrato personal ni soy parte de la Mesa Directiva. Los congresistas respondemos por lo que ocurre en los despachos. El personal del Congreso pasa por un proceso, hay una oficina de recursos humanos. Supongo que cada persona que ocupa un cargo debe tener el perfil para ese puesto.

—¿Fuerza Popular podría declinar a presidir la Mesa Directiva como un gesto de desprendimiento?

Como Fuerza Popular no lo hemos visto. Eso se ve en julio, discutimos en la interna y definimos quiénes nos van a representar. No entiendo por qué la angustia de otros partidos, antes de terminar la legislatura ya están desesperados por la Mesa Directiva. Debemos respetar lo que hemos elegido en el pleno, se ve mal que estemos desestabilizando a quienes nos representan en el Congreso.

— Como un gesto democrático para dar oportunidad a otros...

Es válido el interés, es democrático, perfecto, pero que propongan, que no descalifiquen a la Mesa Directiva cuando les conviene. Si creen que esta mesa no ha actuado correctamente, no solo le cae a Galarreta o [Mario] Mantilla, también está en la mesa APP, y Richard Acuña se ha atornillado dos años, de qué desprendimiento habla si no respeta la alternancia en su bancada. Y también hacer responsable a Mauricio Mulder, que es parte.

—¿Presentarían una lista solos aun sabiendo que ya no tienen los votos para ganar la mesa?

No hemos discutido en la bancada este punto, siempre lo tocamos en julio. De repente es como una pataleta que dan ellos. Yo estoy segura y confiada de que ellos van a integrar una lista multipartidaria con nosotros. Esperemos que sea solamente una pataleta del momento de los colegas y que después retomen la cordura y busquemos el consenso.

—El presidente Martín Vizcarra ha invocado el apoyo del Congreso para que se le otorguen facultades legislativas. ¿Hay voluntad de hacerlo?

La voluntad está, tenemos que analizar si estas facultades delegadas corresponden, si no se exceden, si los proyectos responden a las facultades, esto está yendo a las comisiones de Constitución y Economía.

—Sus colegas de bancada Daniel Salaverry, Marco Miyashiro, Carlos Tubino y Nelly Cuadros, entre otros, dejaron sin quórum nuevamente a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, donde se iba a ver el caso de Richard Acuña...

Desconocía eso, pero definitivamente cada congresista, independientemente de su bancada, tiene que responder a la ciudadanía, que ve quiénes estamos trabajando, damos la cara y no nos corremos. No sé que problema habrán tenido. Creo que estos temas tienen que ser tratados con la mayor seriedad y deben ser resueltos en el menor tiempo posible.

—Algunos podrían interpretar que están tratando de ayudar al congresista Acuña, de repente para que su agrupación integre nuevamente la Mesa Directiva con ustedes.

La suspicacia es válida, se puede pensar, espero que no sea así, las evidencias lo dirán. El que debe responder es Richard Acuña, es el más interesado.