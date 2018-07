La vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, aseguró que su bancada buscará presentar una lista multipartidaria a la Mesa Directiva para el periodo 2018-2019, y que esta semana continuarán escuchando propuestas a fin de poder concretar algunos acuerdos.

Milagros Salazar remarcó que en los dos primeros periodos de gestión (2016-2017 y 2017-2018) su grupo ha presentado una lista compuesta por otras fuerzas políticas y que “este año también será de esa manera”.

“Nosotros lo que hemos dicho es que estamos con la apertura de escuchar a todas las bancadas su posición y sus propuestas. Todavía estamos en ese proceso y creo que ya en la próxima semana estaremos concretando algunos acuerdos”, dijo Salazar a El Comercio.

Consultada por los acuerdos internos de algunas agrupaciones de no respaldar una lista que integre Fuerza Popular, refirió que es algo “válido” y que finalmente está en su potestad.

“Si ellos acuerdan participar o no participar ya quedará en cada bancada. Nosotros no vamos a obligarlos para que participen, ellos toman la decisión, se va a respetar, pero nosotros creemos que vamos a presentar una mesa multipartidaria. Estamos pensando en función a eso”, apuntó Milagros Salazar.

En esa línea, estimó que su bancada también se reunirá esta semana para definir este tema y establecer quiénes serán finalmente sus representantes. Sobre la propuesta de una de sus colegas para que este año se presente una lista solo de Fuerza Popular, Salazar subrayó que ello fue a título personal, pero que nada está descartado.

“Nosotros siempre hemos sido democráticos y tenido apertura para que otras bancadas participen en la Mesa Directiva. No es nuestra decisión decir no, está en la cancha de ellos si desean participar o no. Y en esta semana veremos si se llega al consenso”, insistió.

No obstante, Milagros Salazar sí cuestionó que se intente “desacreditar” el manejo de Fuerza Popular de la Mesa Directiva en estos dos últimos años, citando los casos de las computadoras y televisores del Congreso. Criticó, además, que esto se utilice como excusa para no apoyar una lista multipartidaria con su bancada.

“No ha habido una compra indebida, no se ha alterado el presupuesto, todo ha estado programado”, acotó.