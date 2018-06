Milagros Salazar subraya que aún no hay acuerdos de bancada sobre algunos temas consultados, pero adelanta que está a favor de que se apruebe pronto la propuesta para que la SBS supervise las cooperativas de ahorro y crédito.

La vocera alterna de Fuerza Popular también opina que la contraloría –y no el Congreso– debe designar al jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de este poder del Estado.

—¿Está a favor de que la Superintendencia de Banca y Seguros supervise las cooperativas de ahorro y crédito?

No lo hemos visto en bancada. Pero sí, definitivamente, el proyecto que ha presentado la SBS, en el que se ha acumulado el proyecto de la Comisión de Economía que preside Guido Lombardi, tiene que salir lo antes posible. Que se incorporen las observaciones, se apruebe en el menor tiempo y se convierta en ley. Fuerza Popular no va a obstruir, no es que tenga intereses de un solo lado.

—¿Usted ha recibido préstamos de la cooperativa San Isidro de Huaral, que, según medios periodísticos, es asesorada por el estudio de abogados de la familia de su colega Miguel Torres? Sus colegas Alejandra Aramayo, Úrsula Letona y Rosa Bartra también registran préstamos.

Yo no sé los detalles de quién los asesora. Yo sí he solicitado [a esta cooperativa] un préstamo que ya cancelé. Cuando asumimos el cargo nos dijeron que había una cooperativa que daba préstamos a los congresistas y, en función de las facilidades que nos daban, yo solicité un préstamo. Eso no descalifica ni puede ser un insumo para decir “sí, tiene intereses”.

—¿Cuánto le prestaron?

Soy mala para [recordar] las cifras, no me acuerdo si fue 50 mil o 70 mil. [...] Fue de 150 mil y ya lo terminé de pagar. Resultaba práctico porque descontaban directamente [de mi boleta de pago].

—¿Sería oportuno que el congresista Torres se inhiba de votar sobre temas que afectan a las cooperativas porque su estudio asesora a varias de estas?

No hemos visto ese tema en bancada con Miki porque ya vino la semana de representación. Esta semana vamos a discutir ese punto para tener una posición. Mi colega Dalmiro Palomino (Apurímac) ha manifestado que en su región ha habido varias seudocooperativas que han estafado a la ciudadanía y él, así como otros, está a favor de este proyecto de ley.

— Sobre la situación del legislador Torres...

Tenemos que ver la posición de Miki. Él abiertamente ha dicho siempre que ha estado trabajando con las cooperativas o ha dado asesorías. Si hay evidencias tangibles de que un congresista está utilizando su cargo para beneficiar a una institución, o a través de una ley, allí hay que intervenir.

—Insisto, ¿sería recomendable que Torres se inhiba?

De repente le podemos sugerir en la bancada, pero él también está en potestad de inhibirse o no. Pero mire, la misma comisión lo eligió a él por su expertise en cooperativas para que sea parte del grupo y presente una propuesta. ¿Por qué en ese momento no lo descalificaron y ahora pretenden decir que posiblemente tenga un conflicto de interés?

— También se cuestiona que Úrsula Letona presente un proyecto de ley para crear una superintendencia solidaria, que supervise estas entidades financieras, cuando ha recibido un préstamo de una cooperativa.

Hay hipersensibilidad de todos, y me incluyo, porque con todo lo que se ha visto de Odebrecht uno dice: “Piensa mal y acertarás”. En el caso de Úrsula, su proyecto no se va a aprobar ahorita, necesita dos legislaturas. Ella se ha reunido con las cooperativas y con la SBS, todo ha sido transparente. El único interés es que se cuide a los cooperativistas honestos que han sido una alternativa donde no llegó un banco.

—Protección pero también supervisión. ¿En eso estamos claros?

Exacto, sí.

—¿Y usted cree que sería mejor que el jefe del Órgano de Control Institucional del Congreso sea elegido por la contraloría y ya no por el Parlamento para evitar suspicacias?

Yo entiendo que hay dos proyectos relacionados con esto, no sé si están en comisión o para discutirse en el pleno, sería importante que se debata y en los votos decidiremos.

—¿Usted votaría a favor?

Yo sí, no tengo ningún problema. Yo creo que la transparencia no solo hay que decirla, hay que evidenciarla.