Los congresistas de Fuerza Popular, Luz Salgado y Mario Mantilla, afirmaron este viernes que les sorprendió la decisión de Paloma Noceda, de renunciar a ese bloque político.

"Una sorpresa, lamento mucho la renuncia de Paloma, desempeñó un excelente trabajo en la Comisión de Educación. Realmente nos tomó por sorpresa, fue segundos antes de la votación. Lo lamento mucho, espero que reflexione, no he podido conversar para que nos explique. Estar en política no es fácil", exclamó Salgado en Canal N.

La renuncia de Noceda se conoció el jueves poco antes de la elección de la Mesa Directiva del Congreso. Ella votó en blanco.

En su carta, dirigida a Úrsula Letona, vocera de la bancada, señala que fue un "honor" ingresar a ese bloque, confiando en el proyecto político que ofrecía Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Indica que "lamentablemente las acciones de determinados colegas y diversas decisiones del partido distan de asemejarse a los principios con los que he conducido mi vida, lo que me impide continuar perteneciendo a este grupo parlamentario".

Paloma Noceda añade que "ante la grave crisis que atraviesa el Perú y en que están inmersos los partidos políticos, espero que Fuerza Popular logre recomponerse".

Mario Mantilla admitió que todos se sintieron "desconcertados" con la noticia y señaló que Noceda tuvo la oportunidad de expresar su posición durante las recientes reuniones de bancada, en las que se aprobó la lista para la Mesa Directiva y los nuevos voceros.

"Me causó sorpresa. Me extrañó la renuncia y que haya votado en blanco. Nos hubiera gustado que antes de la votación lo exprese ante la bancada, nunca lo hizo, hubo reunión para definir la plancha y las vocerías, son los momentos en los que se debe expresar su disconformidad y no llegar a estos extremos", exclamó.

Indicó que no entiende las razones de la legisladora, quien presidió la Comisión de Educación del Parlamento.

"Parecería que hubiera algo personal con alguien", anotó y cuando se le preguntó si se refería a Daniel Salaverry, ex vocero y actual presidente del Congreso, Mantilla no lo descartó.

"Posiblemente contra él o algún vocero o alguna vocera, no lo sabemos, no hay que buscar justificación que no se ajusta al motivo real de su renuncia", añadió en Canal N.