El ministro de Salud, Abel Salinas, se pronunció sobre el indulto humanitario y derecho de gracia que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) otorgó al ex mandatario Alberto Fujimori el pasado 24 de diciembre.

El sucesor de Fernando D'Alessio en el sector salud afirmó que en varios momentos del gobierno de Kuczynski se analizó la posibilidad de entregarle la gracia presidencial a Fujimori.

“Particularmente, yo no tendría por qué apoyar u oponerme porque créanme que podemos tener una opinión, pero, sobre un hecho ya dado, lo que debe hacerse es revisarse objetivamente. Habrá quienes lo hagan, ya hay procedimientos que se están haciendo. Uno más bien tiene que salir adelante. Jamás se puede mirar hacia atrás”, dijo.

Salinas además fue consultado sobre el supuesto de si hubiera renunciado al Gabinete Ministerial si el indulto se daba en su gestión.

El ministro respondió: “Probablemente, hubiera revisado con mayor detenimiento de qué se trata y cómo se tomaron las decisiones en ese momento. Esas son decisiones del presidente, entonces es difícil tomar una decisión”.

“He revisado lo que está en la prensa, lo que ha sido publicado. No sé cómo se produjo [el indulto]. He preferido no revisarlo porque no tengo ese espíritu de volver hacia atrás de esa manera”, remarcó.

“Prefiero encontrar los encantos que me puede dar y la satisfacción de servir al pueblo”, contestó después cuando le preguntaron si, por revisar la información sobre el indulto, es posible que encuentre algo que no lo justificara.

“No se trata de no verlo, por ahora seguramente habrá algunas visiones diferentes”, dijo cuando le insistieron si voluntariamente no había querido analizar el expediente.

Abel Salinas también informó que no aún no ha sido notificado sobre su expulsión del Partido Aprista Peruano. “Más adelante la recibiré. En el partido hay en el ordenamiento de todos los procedimientos a continuar”, concluyó.

