El ex jefe del Estado Ollanta Humala acudió esta noche al local del Partido Nacionalista Peruano ubicado en Jesús María luego de abandonar —más temprano— el penal de la Diroes, en Ate.

El último jueves, el Tribunal Constitucional (TC) acogió un hábeas corpus presentado por su defensa legal a fin de que cese la prisión preventiva que pesaba sobre él y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia.

“A nosotros no nos acusan de haber confundido el interés público con el interés privado. No nos están acusando por nuestras gestiones de gobierno, al resto sí. A nosotros nos están investigando por nuestro origen. Vamos a salir adelante porque no hemos cometido ningún delito”, remarcó el ex mandatario.

“Hay un viejo refrán que dice 'lo que no nos mata nos hace más fuertes'. Lo que estamos viviendo hoy día es la continuación en la forja de un partido. Los partidos que quieren hacer historia tienen que pasar una etapa de martirologio, es la única forma de poder trascender”, agregó.

En ese sentido, Ollanta Humala indicó que se somete a la ley porque la defiende, y que él y su esposa han aceptado la dureza del sistema judicial “para que no digan que defiendo las reglas solo cuando me convienen”. Pese a ello, estimó que la prisión preventiva que cumplieron fue desmedida.

“¿Cómo puedes explicarle a un niño de seis años que pase su cumpleaños en un penal? Lo que han hecho es algo que no tiene nombre. Una familia donde el padre y la madre son separados y los hijos menores de edad teniendo que arreglárselas y adaptársela a una nueva vida. Hoy miro con asombro cómo pueden maltratar a un ex presidente, sin embargo, no digo nada”, dijo.

“Quiero que en el próximo plan de gobierno nacionalista se incluya una profunda política de atención a las familias de los que están internos en los penales, porque las familias de los internos en los penales se fracturan. Eso no lo podemos permitir”, añadió.

De otro lado, el ex mandatario manifestó que va a pedir a la secretaría general del Partido Nacionalista que convoque a una asamblea para que transmitan a las bases que la agrupación sigue vigente.

“Mientras que muchos que supuestamente representaban al partido se fueron, los sin nombre han llenado Lima de pintas, de pegatinas, de carteles pidiendo la libertad, haciendo vigilias, sintiendo en carne propia lo que es que a una familia la descabecen y piensen triturarla”, agradeció a sus militantes.

Poco después, Ollanta Humala acudió a su inmueble ubicado en Surco, donde ofreció, junto a Nadine Heredia, una breve conferencia de prensa a los medios de comunicación que se apostaron en el frontis de su vivienda.

Vale precisar que la investigación preparatoria contra Humala y Heredia es a raíz de los aportes al Partido Nacionalista Peruano para las campañas del 2011 y 2006.