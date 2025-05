El Pleno del Congreso aprobó este miércoles 30 de abril, con 44 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones, una cuestión de orden que declara la caducidad del informe final de las denuncias constitucionales 384, 400 y 466, en el extremo referido al ex presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

De esta forma, quedó archivado el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que proponía inhabilitarlo por cinco años por su participación en la disolución del Congreso, ocurrida en septiembre de 2019 durante el gobierno de Martín Vizcarra.

Durante la sesión, Salvador del Solar acudió al Congreso acompañado de su abogado Luciano López para ejercer su defensa. En su intervención, argumentó que la acusación en su contra había superado el plazo legal de caducidad y, por tanto, debía ser archivada.

“Una vez cumplido el plazo de caducidad, esta debe declararse, no importa cuánto haya avanzado cualquier procedimiento”, manifestó. Además, cuestionó el fondo de la denuncia: “El problema con esta acusación es que es rotundamente falsa, y no solo es falsa, además es inverosímil (...) No existe ningún argumento sólido que justifique mi inhabilitación”.

Del Solar añadió que la única imputación formulada en su contra se basa en una afirmación sin pruebas, y que la Comisión se negó a recoger evidencia que, según dijo, demostraría que el objetivo del Ejecutivo era evitar el nombramiento de nuevos magistrados.