Salvador Heresi: 5 momentos clave del nuevo ministro de Justicia

Salvador Heresi es el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, el primero del Gabinete encabezado por César Villanueva y luego de la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Quienes se han mostrado, tanto a favor como en contra, del nombramiento de Salvador Heresi en este sector lo hacen recordando la vida política del también congresista oficialista, la cual empezó muchos años antes de que fuera alcalde.

1. Paso por el Callao

Salvador Heresi fue una de las personas de mayor confianza de Álex Kouri y Félix Moreno. El primero está pagando una condena de 5 años de prisión, mientras que el segundo está involucrado en las investigaciones por presuntos favorecimientos a cambio de coimas de Odebrecht.

"Yo nunca he sido parte del movimiento Chim Pum Callao. Fui secretario de la Municipalidad Provincial del Callao cuando Álex Kouri era alcalde, y gerente municipal de Carmen de la Legua en 1999, cuando Félix Moreno era alcalde de Carmen de la Legua", señalaba Salvador Heresi en el 2017.

Félix Moreno está siendo investigado por tráfico de influencias y lavado de activos por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en el proyecto de la Costa Verde en el Callao. Alex Kouri, por otro lado, cumple una sentencia de 5 años de cárcel por el Caso Convial dictada en el 2017 y ratificada en la Corte Suprema.

2. Alcaldía de San Miguel

Salvador Heresi fue alcalde de San Miguel entre los años 2003 y 2014. Tres veces fue elegido, pero estas victorias no fueron gratuitas. El nuevo ministro de Justicia se ganó diversas denuncias.

Una de ellas lo llevó a un juicio por delito contra el medio ambiente por el arrojo de desmonte en las playas de este distrito durante su gestión. La sentencia fue absolutoria.

3. La campaña a Lima

Las canciones y los bailes fueron el legado más memorable que dejó la campaña del 2014 de Salvador Heresi a la alcaldía de Lima. Tras quedar en el cuarto lugar, detrás de Luis Castañeda, Enrique Cornejo y Susana Villarán, Heresi consideró que no logró concretar sus propuestas.

La campaña, realizada con el apoyo del ex congresista Carlos Raffo, no logró un repunte ni posicionó a Heresi durante los debates que permitieron a Enrique Cornejo superar a Susana Villarán. "Quizás debía ser más agresivo con Castañeda y con el propio Cornejo. Aunque otros, por pelearse, terminaron con 1%. Cornejo lo hizo bien, con categoría", reconoció luego de perder las elecciones del 2014.

4. Fricciones con Martín Vizcarra

El nombramiento de Salvador Heresi como ministro de Justicia, el primero en el sector para el nuevo presidente Martín Vizcarra, es curioso para quienes recuerdan los roces que se produjeron durante la campaña presidencial del 2016.

En abril de ese año, Martín Vizcarra, entonces candidato a la primera vicepresidencia, y Juan Sheput, definieron las vocerías de Peruanos por el Kambio para la campaña. En esa lista, quedaron afuera los fundadores del partido: Gilbert Violeta y Salvador Heresi.

Heresi, quien ya era congresista electo, cuestionó a Martín Vizcarra y dijo que él no podía desautorizarlo como vocero. "Yo he sido maltratado. Eso no es escaramuza. Acá el señor Vizcarra ha patinado y yo no le acepto la majadería [...] El secretario general es vocero por sus normas. Quien informe a la prensa lo contrario está fuera de foco", respondió el parlamentario a través de Twitter.

Martin Vizcarra no tienen autoridad para desautorizar al Secretario General del partido y a un congresista electo. https://t.co/JaDZpbui3C — Salvador Heresi (@SalvadorHeresi) 30 de abril de 2016

Días después, el propio Pedro Pablo Kuczynski (PPK) señaló que Heresi debía "comerse sus palabras" y respetar la decisión tomada por los entonces voceros oficiales del partido. Con eso, dio por superado el conflicto.

5. En Comisión de Justicia

Ya en el Congreso, Salvador Heresi ha sido presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos oportunidades. Desde ahí, una de sus más recientes logros como representante del oficialismo fue plantear el decreto que reemplazaría el D.U. 003. ante las comisiones de Justicia y Economía.

Tras seis sesiones conjuntas, el decreto de urgencia que el Ejecutivo pedía debatir con prioridad fue aprobado con el voto unitario de Economía y la mayoría de Justicia. En el pleno, la iniciativa luego sería aprobada por la mayoría.