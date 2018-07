El congresista Salvador Heresi (Peruanos por el Kambio) aseguró este viernes que ayer votó a favor de la lista multipartidaria a la Mesa Directiva del Parlamento, la misma que encabezó Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular).

“Ha sido clarísimo que he votado por la lista número 2, no he escondido la cédula, he hecho mi votación delante de todos”, remarcó.

Descartó, en ese sentido, haber votado de una manera distinta a su bancada, por cómo abandonó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tras revelarse un audio protagonizado por él y el suspendido juez César Hinostroza.

“No, para nada, no tiene nada que ver [cómo salí del Ejecutivo]. Yo estoy acá en el Congreso bajo un mandato popular que es el de integrar una bancada y tengo que ser disciplinado con las decisiones de la bancada”, enfatizó Salvador Heresi.

La lista a la Mesa Directiva integrada por solo miembros de Fuerza Popular fue elegida este jueves por 69 votos a favor frente a los 56 votos que alcanzó la lista multipartidaria liderada por Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular).