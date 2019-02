Salvador Heresi agradeció a PPK, aunque pidió su salida del partido hace medio año

El congresista Salvador Heresi, actual secretario general del partido político Peruanos por el Kambio (PpK), se pronunció a través de sus redes sociales en torno a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la presidencia del partido.

En su cuenta de Twitter, Heresi indicó que el economista ayudó a impulsar a “ese gran partido orgánico, programático y con un ideario humanista”. Por ello, le agradeció “por todo lo bueno” que aportó a la agrupación.

“Gracias por todo lo bueno que nos diste. Gracias por promover que nuestra generación pueda impulsar ese gran partido orgánico, programático y con un ideario humanista en favor del Perú. Este es un momento solo de gratitud”, escribió.

— Salvador Heresi (@SalvadorHeresi) 5 de febrero de 2019

No obstante, hace seis meses, el congresista y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos opinaba de manera distinta. En agosto del 2018, Salvador Heresi cuestionó al ex presidente PPK por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Por esto, planteó que PPK, quien para ese momento ya había renunciado a la presidencia de la República, sea sometido a un proceso disciplinario con fines de expulsión del partido Peruanos por el Kambio.

“No tengo problemas en explicar. Maltratos no voy a permitir e insistiré en que se someta a disciplina a PPK y se suspenda de inmediato su militancia por los millones que recibió de Odebrecht”, sostuvo en aquel entonces.

Salvador Heresi consideró que la militancia de Kuczynski debía ser dejada sin efecto por sus presuntos vínculos con Odebrecht cuando era ministro del gobierno de Alejandro Toledo.

Estas declaraciones las tuvo como reacción luego de que el entonces oficialista Guido Lombardi solicitara que Heresi fuera suspendido de la bancada PpK a raíz de la difusión de tres audios en los que se le escuchaba conversando con el ex juez supremo César Hinostroza.

“No voy a permitir que se me quiera dar trato de delincuente cuando no he cometido ninguna irregularidad y que más bien se pase por agua tibia a fundadores del partido Peruanos por el Kambio que sí han cometido hechos irregulares, como recibir dinero de Odebrecht”, manifestó a El Comercio.