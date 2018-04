El ministro de Justicia y Derechos Humanos Salvador Heresi consideró que la decisión del Poder Judicial que ordena arresto domiciliario para Osmán Morote y Margot Liendo, miembros de la cúpula de Sendero Luminoso, “afecta gravemente a la seguridad nacional” y es un “insulto” a la memoria de tantos peruanos que murieron en manos del grupo terrorista.

Según dijo, los ministerios del Interior y de Defensa están realizando las coordinaciones a fin de garantizar la seguridad nacional. Además, acotó que el presidente Martín Vizcarra ha dado instrucciones a los ministros para que la medida no genere peligro en la ciudadanía.

En ese sentido, Heresi ratificó que el Gobierno rechaza con firmeza la decisión del Colegiado A de la Sala Penal Nacional, contra la que el Ministerio Público y la Procuraduría Antiterrorismo han presentado sendos recursos de nulidad.

“Es una vergüenza que en nuestro país se estén dando resoluciones de personas que deberían purgar cárcel por toda su vida por todas las muertes que generaron en nuestro país”, sostuvo en diálogo con Canal N.



A su juicio, el Poder Judicial ha pretendido esconder su responsabilidad señalando que el Ministerio Público y la Procuraduría no presentaron apelaciones en su oportunidad.



“Nosotros debemos señalar que este proceso que tenía una sentencia de cadena perpetua que se dio con jueces sin rostro en la época de los 90, fue declarado nulo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se volvió a empezar un juicio que está durando cinco años”, apuntó.



Para Heresi, el Poder Judicial tiene una responsabilidad histórica con el país y tendrá que asumirla a lo largo del futuro. Sin embargo, reiteró que el Ejecutivo tiene que respetar la independencia de poderes.



“Más allá de que un Ministerio Público o la procuraduría —supuesto negado— no hayan actuado, es el Poder Judicial el que tiene que actuar conforme a derecho meritando pruebas, historia, todo lo que los peruanos hemos vivido en aquella época”, sentenció Salvador Heresi.



Por su parte, consultado por la misma televisora por la demora para que el caso se resuelva, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, explicó que los jueces no pueden juzgar si previamente no hubo investigación y acusación, lo que corresponde al Ministerio Público.



“¿Por qué se han demorado en investigar esos casos que son del año 1992, eso lo no tiene que responder el Poder Judicial. La audiencia se está realizando en el marco del debido proceso”, aseguró.