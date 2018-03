El congresista oficialista Salvador Heresi manifestó que el caso de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht es transversal y afecta a toda la clase política. “Ni la izquierda se salva”, aseveró.

“A veces, pareciera que los señores de la izquierda se olvidan de que el ex presidente Humala y la señora Susana Villarán pertenecen a sus filas”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Cabe apuntar que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, declaró el miércoles ante fiscales peruanos en Brasil que la constructora dio aportes para las campañas de al menos seis líderes políticos peruanos.

Entre ellos, mencionó la entrega de US$23 millones a la campaña de Ollanta Humala del 2011, dinero que —según Barata— provenía del Departamento de Operaciones Estructuras de Odebrecht, conocida como la caja 2, que manejaba el dinero de los sobornos que pagaba la constructora. Asimismo, señaló que la empresa financió la campaña del No a la revocación de la ex alcaldesa capitalina Susana Villarán en el 2013, aunque no precisó la cantidad.

En ese sentido, Salvador Heresi sostuvo que el Caso Odebrecht “golpea el alma nacional desde el punto de vista de la desilusión que hay con respecto a toda la clase política”.

Sin embargo, dijo confiar en la versión de Pedro Pablo Kuczynski —mencionado también por Barata—, en la que el mandatario refiere no haber recibido aportes de la empresa brasileña para sus campañas presidenciales.

“Evidentemente, este es un tema que golpea, porque genera suspicacias, genera dudas. Y hay que ir al fondo de la investigación […] Y serán las personas mencionadas las que tendrán que hacer las aclaraciones. Y por supuesto, el señor Barata documentar lo que ha dicho para probarlo”, consideró también Heresi.