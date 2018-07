Heresi defendió a ex secretario del Minjus mencionado en audios Según el ex ministro Salvador Heresi, Manuel Soto Gamboa no favoreció a la esposa de Walter Ríos

Salvador Heresi dejó el cargo de ministro de Justicia luego que se difundiera un audio en el que conversa con el suspendido juez supremo César Hinostroza. (USI) Salvador Heresi dejó el cargo de ministro de Justicia luego que se difundiera un audio en el que conversa con el suspendido juez supremo César Hinostroza. (USI)