Salvador Heresi dice que votará a favor de vacancia de PPK

El congresista de Peruanos por el Kambio Salvador Heresi afirmó esta mañana que si el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no renuncia a su cargo, él votará mañana a favor del segundo pedido de vacancia en contra de este por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Por medio de su cuenta de Twitter, Heresi calificó de “vergonzosos” los videos que ayer difundió Fuerza Popular, en los que se escucha a los congresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, del bloque de Kenji Fujimori, y a otras personas ofrecer obras al parlamentario de Fuerza Popular Moisés Mamani a cambio de su voto en contra de la vacancia.

“Lo que hemos visto en los videos propalados ayer es vergonzoso y afecta gravemente nuestra democracia. Ante esto apelo a la dignidad del presidente de la República y le pido que renuncie pensando primero en el Perú. Si no lo hace, votaré a favor de la vacancia”, escribió el también secretario general del partido Peruanos por el Kambio.

Por su parte, el portavoz de la bancada oficialista, Gilbert Violeta, dijo que no le parece honesto que Heresi haya pedido que PPK dé un paso al costado en este momento.

“A mí en este momento no me parece honesto pedir una cosa así [la renuncia del presidente]. Si un congresista lo quiere hacer le reconozco todo el derecho. Pero por un tema de lealtad y honestidad con el gobierno, a mí no me parece correcto un pronunciamiento de esta naturaleza. Sin embargo respeto las posiciones de mis colegas”, manifestó.

Violeta, además, indicó que Fuerza Popular sembró a los congresistas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, del bloque de Kenji Fujimori. A ambos se les escucha ofrecerle obras al parlamentario Moisés Mamani a cambio de que vote en contra del pedido de destitución contra Kuczynski.

“De que han sido sembrados, han sido sembrados. ¿Qué congresista anda con una cámara grabando las 24 horas del día sus conversaciones? ¿Qué congresista pide desesperadamente llegar con un ministro? Esto ha sido sembrado, pero eso no quita el tema de fondo, el tema de fondo son las denuncias por presuntos actos de corrupción y sobre eso tiene que haber un pronunciamiento del Ejecutivo”, acotó.