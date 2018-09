La bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) tenía previsto escuchar este miércoles las explicaciones del congresista Salvador Heresi sobre los audios, en los que se escucha realizar una serie de coordinaciones, cuando fue ministro de Justicia, con el suspendido juez supremo César Hinostroza. Sin embargo, el parlamentario se excusó de presentarse por motivos de salud.

En comunicación con El Comercio, Heresi indicó que entregó a cada uno los integrantes de la bancada oficialista la copia de los descargos que brindó ante la Comisión de Ética, que decidirá en los próximos días si le abre o no investigación preliminar por las grabaciones con Hinostroza, presunto integrante de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“He distribuido entre los congresistas [de PpK] mis aclaraciones presentadas ante la Comisión de Ética dado que me parece que no puede dejar estas explicaciones a la bancada en el aire. Les he señalado que tengo mi línea abierta así como las puertas de mi casa para cualquier duda o aclaración adicional”, manifestó.

El parlamentario reiteró que el contenido de los audios con Hinostroza “no tiene ninguna connotación ética, moral y mucho menos penal”.

Salvador Heresi dijo que en el informe que ha presentado ha adjuntado el registro de visitas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando él fue su titular, en el que se aprecia, según agregó, que el juez supremo no lo visitó en su despacho.

También envió el registro de las visitas que él hizo al Poder Judicial para demostrar que no se reunió con Hinostroza.

“Nunca me reuní personalmente con Hinostroza […] Y no hay ni habrá audio en que se manifiesta alguna inconducta”, subrayó.

Por su parte, el portavoz alterno de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, indicó que en la próxima reunión de su bancada, que se realizará entre el martes y miércoles de la siguiente semana, se debe evaluar la situación de Heresi.

“Es un tema pendiente, él tiene que dar su informe presencial, tal y como se acordó en la bancada. Por un tema de transparencia él debe dar su informe”, acotó.